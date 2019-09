La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/sep/2019 Paolo Rocca: "Creo mucho en el rol de la industria"







El líder de Tenaris aseguró que el país necesita encontrar una senda de "crecimiento sostenido" para generar empleo que a la vez "es integración social y gobernabilidad". Y dio como ejemplo la experiencia de Siderca en Campana, desde donde su compañía se proyectó como líder mundial. El CEO de Tenaris, Paolo Rocca, expresó que el crecimiento de la actividad industrial es un factor clave para la generación de empleo de calidad y resaltó el ejemplo de TenarisSiderca en Campana, fabrica que exporta entre el 60% y el 65% por ciento de su producción. El líder empresario compartió este miércoles un panel de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) junto a sus pares Alfredo Coto, de la cadena de supermercados; Carlos Blaquier, de Ledesma; y Martín Migoya, de Globant. El periodista José del Río, secretario general de Redacción de La Nación, ofició como moderador. "Como empresarios tenemos que pensar en el camino que puede llevar al crecimiento sostenido", aseguró Rocca. Y definió: "El empleo es integración social y es gobernabilidad, la gente no quiere planes, quiere empleos, que son la fuente y la base de la movilidad social". "Yo creo mucho en el rol de la industria. El empleo que necesitamos es el empleo en el Conurbano, empleo de cantidades importantes de gente, que se puede encontrar en la construcción y en la industria. Necesitamos este tipo de empleo. Es empleo en la cadena de valor de los sectores productivos y que tiene capacidad de ser efectivo y competitivo para exportar", amplió. El CEO de Tenaris puso como caso testigo la experiencia de la compañía en Campana, desde donde "creció superando muchas crisis" pero "hoy es líder mundial con operación en 45 países y exporta en Argentina mil millones de dólares cada año". "Es un ejemplo y hay otros de cadena de valor que si recuperan confianza pueden sostener el crecimiento, pero la confianza empieza en nuestras empresas y empieza de abajo", dijo Rocca, quien alentó a los empresarios presentes en AEA a asumir el desafío. "La responsabilidad es nuestra, con nuestra gente, con la gente que trabaja en nuestras empresas y vive en las comunidades en las que estamos arraigados, la confianza empieza ahí y se construye en el tiempo", aseguró. Rocca también se refirió al escenario político que atraviesa el país de cara a un eventual cambio de gestión. Al respecto, sostuvo que "entre los pasos hacia adelante que se han hecho estos años está la institucionalidad", ámbito en el que Argentina "no tiene que dar marcha atrás". "El país ha cambiado, no solo en la estructura de los sectores, también incorporó elementos de institucionalidad que se van a quedar. Soy positivo en este sentido, pase lo que pase", remarcó.

El CEO de Tenaris puso como caso testigo la experiencia de la compañía en Campana, desde donde "creció superando muchas crisis" "SI SE PARA VACA MUERTA, VOLVEMOS ATRÁS" "La velocidad del desarrollo de Vaca Muerta ha sido fenomenal, no solo en nuestro campo Fortín de Piedra. La producción de shale gas aumentó en dos años de 5 millones de metros cúbicos por día a 33 millones de metros cúbicos por día: se multiplicó por seis. En el caso del petróleo se multiplicó por cuatro en dos años. Hay sectores de la economía que pueden crecer a tasa china", explicó Paolo Rocca. Después de la crisis del precio de petróleo, que afectó a toda la industria relacionada e impactó fuertemente en la planta Campana, uno de los motores de reactivación provino precisamente del crecimiento de la actividad en el yacimiento no convencional neuquino, el segundo reservorio de gas no convencional más grande del mundo y el cuarto de petróleo. Pero la situación nacional amenaza con ralentizar este crecimiento, algo que la Argentina no puede permitirse, según Rocca. "En el último tiempo hubo una pérdida de confianza y es importante recuperarla para este desarrollo fundamental, que a mi juicio debería ser política de Estado. Como en el caso de los servicios, el caso de la ley de conocimiento, una ley aprobada por unanimidad, creo que el desarrollo de Vaca Muerta necesita un consenso, sancionado por una decisión del Congreso, que de horizonte y confiabilidad", aseveró. Y advirtió: "La velocidad de desarrollo de Vaca Muerta es absolutamente comparable con la velocidad de caída. En el momento en el cual se para, la vuelta atrás es inmediata. Este año importamos 30 barcos de gas natural licuado, hace dos años exportábamos 80. Si se para la inversión en Vaca Muerta, volvemos atrás". "Las importaciones de China son una amenaza para la cadena industrial. Tenemos que insertarnos en un mundo con el que podamos dialogar, pensando a quién le podemos vender y cómo vamos a desarrollar nuestras cadenas de valor", P. Rocca. — Grupo Techint (@GrupoTechint) September 4, 2019 P. Rocca, "el desarrollo de Argentina pasa por el desarrollo industrial con empleo de calidad. Vaca Muerta es un motor importantísimo para el país. Trabajamos junto a más de 1.000 PyMEs con capacidad de crecimiento y exportación". — Grupo Techint (@GrupoTechint) September 4, 2019

