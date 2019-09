Castillo llama a votar "con más libertad" en octubre

"Macri se fue, Vidal se fue. Entonces, en octubre se puede votar con más libertad: el que no quiere a Macri, no tiene por qué votar a Alberto Fernández", señaló el candidato a gobernador por el FIT-Unidad durante su paso por Campana.

"Campana no refleja el pico de la crisis social que uno puede ver en la provincia, pero a nadie escapa el impacto que van a tener los despidos de Honda, por ejemplo, o escuelas sin gas como en el resto de Buenos Aires, lo que muestra la desidia que hay respecto a la Educación Pública, los tarifazos que impactan en los bolsillos de los vecinos… cada vez menos bonaerenses llegan a fin de mes y eso incluye también a muchos campanenses que tienen trabajo, pero ven día a día cómo cae el poder de compra de sus salarios. Ahí está el malestar de los municipales, pidiendo un bono totalmente razonable, porque la emergencia es para todos", señaló a La Auténtica Defensa Christian "Chipi" Castillo, candidato a gobernador por el FIT-Unidad donde confluyen el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista y el Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS); y que en Campana propone a Brenda Reymundo como candidata a Intendente y a Alejandro Calderón como primer concejal.

"Lamentablemente –agregó el ex diputado provincial- una vez más tuvimos razón cuando le decíamos a la gente que lo peor no había pasado y que la deuda contraída con el FMI es impagable. Una deuda contraída por el gobierno y con bastante aval de la fuerza supuestamente opositora que ganó las últimas PASO, nos están haciendo pagar la crisis a los laburantes y no a los especuladores y a quienes nos vienen saqueando desde hace tiempo. Estamos frente a una nueva crisis de deuda. Primero vendieron una lógica de apertura con la cual iban a llover inversiones. No sólo se demostró que era totalmente falso, y no dejaron de hacer negocios generando una bicicleta para poder fugar los dólares sin ninguna restricción. Cada vez que se investigaron estos ciclos de gran endeudamiento de la Argentina se detectaron multitud de irregularidades. La crisis de endeudamiento generada por la Dictadura, arrastró al gobierno de Alfonsín a la hiperinflación. La de Menem, con privatizaciones incluidas, terminó en el Megacanje de De la Rúa: otra estafa. Y ahora, ¿qué? ¿Vamos a pagar sin siquiera hacer una auditoría? No puede ser que siempre nos hagan lo mismo: Toman deuda, hacen su fiesta, y fugan capitales a paraísos fiscales. Hay 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior. La mitad de los ingresos declarados del gabinete de Dujovne están en el exterior. ¿Y nosotros tenemos que pagar los costos? Esta deuda es impagable y fraudulenta. Por eso hay que recuperar lo perdido en estos años con un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, y una cláusula gatillo mensual, siguiendo la inflación".

"El sistema bancario tiene que ser 100% público para defender el ahorro nacional y no para defender los negocios especulativos de unos pocos; y establecer el monopolio del comercio exterior, porque si no, nos van a seguir saqueando. Los empresarios estuvieron hasta las 22:30 del 11 de agosto al lado de Macri, bancandoló. Un minuto después, se pasaron al otro lado. Y Alberto Fernández, en la reunión del Malba, les dijo lo que ellos querían escuchar. Esto es lo preocupante para los trabajadores: los intereses de la clase dominante y es lo que hay que revertir. Durante las PASO, las urnas dieron un veredicto. Macri se fue, Vidal se fue. Entonces, en octubre se puede votar con más libertad: el que no quiere a Macri no tiene por qué votar a Alberto Fernández. Fernández será el presidente, y Kicillof el gobernador. Entonces, desde la izquierda, estamos llamando a fortalecer las posiciones de alternativa en el Congreso, a que nos apoyen para entrar en los concejos deliberantes, y en la legislatura provincial para enfrentar las políticas del FMI, de las grandes patronales y de los especuladores. La Izquierda tiene mucho que decir. Apoyarnos a nosotros es una forma de ir moldeando el escenario del post macrismo", concluyó Castillo.