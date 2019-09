La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/sep/2019 Pichetto:

"Que Alberto Fernández no se ponga el traje azul porque falta la elección más importante"







Lo aseguró el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, en referencia al postulante a la primera magistratura del Frente de Todos. El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, insistió ayer en que el oficialismo puede "acercarse a un escenario de balotaje" y chicaneó al postulante presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, con que "no se ponga el traje azul porque falta la elección más importante". Pichetto habló como invitado en el "Congreso Mercosoja" que se llevó a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri también apuntó contra el dirigente kirchnerista Juan Grabois por su planteo sobre una "reforma agraria" y rechazó versiones sobre un eventual nuevo cargo en caso de perder los comicios. "Todavía la historia no está escrita. Que Alberto Fernández no se ponga el traje azul porque falta la elección más importante que será el 27 de octubre", expresó el senador al referirse al panorama electoral para octubre luego de la derrota del Gobierno en las primarias del 11 de agosto.



