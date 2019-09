La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/sep/2019 El Rincón de Aléthea:

La música sobre el pentagrama

Por Angela Monsalvo













"Sin música la vida sería un error". --Friedrich Nietzsche. La vista y el tacto nos entregan el mundo con formas determinadas, visibles y tangibles. Podemos subir una escalera, asir un objeto, abrir una puerta, apoyados en ellos. Pero ¿cuáles son los apoyos de la música para llegar a nuestra conciencia? Aunque no la veamos o palpemos, una música tiene forma. Podemos decir que es envolvente, brusca, hiriente, suave. Todos estos son datos que llegan por vía sonora, pero que tienen equivalente visual o táctil. Cierta música es ascendente, es decir que la melodía sube, trepa, y además es cortante, pues se quiebra. Las alternancias de ritmos y direcciones melódicas son registradas por nuestra psiquis en forma similar a nuestras percepciones visuales. De ahí si los ritmos musicales son rápidos, precipitados, pero se alternan con otros lentos, recibimos sensaciones de formas regulares, mientras que ocurre lo contrario cuando los cambios son imprevistos. Los compositores conocen esos resultados y saben conseguirlos. Se adueñan de nuestras reacciones en la medida que manejan las formas. En la música occidental, la repetición y la simetría son aseguradas en las que llamamos formas cerradas, con una estructura ya elegida y previsible. El riesgo en ellas es la monotonía y la ventaja es la serenidad. Al revés, las formas abiertas nos entregan variedad y su riesgo es inquietar. No hay por qué elegir. Los mayores compositores saben cuándo conviene la serenidad y cuándo la inquietud. Como los poetas, dramaturgos, pintores, cineastas, manejan nuestras reacciones. Ahí está su arte. Entre las formas cerradas en estructuras se encuentran: Fugas, Sonatas, Oberturas, Rondoes, Arias, y casi todas las danzas. Las formas libres o abiertas las vemos en : Caprichos, Fantasías, Rapsodias, Preludios, Intermezzos, Toccatas, Poemas Sinfónicos y Variaciones. Cantar, bailar, marchar, tocar: son las fuentes de la música. Comienzan como lo más natural, primitivo, en todas las culturas y tocar es la tarea más especial y complicada ya que requiere instrumentos. En un principio la música fue instintiva, pero se hizo más determinada por el razonamiento. En suma, más cerebral. La evolución en la historia es la misma que en el niño. Primero canta, más tarde baila, aprende a marchar cuando ordena sus movimientos y, por fin, a tocar si se le enseña cómo. Mucho más tarde se abre la posibilidad creadora: componer. Ésta requiere un trabajo intelectual, un orden. Cada cultura elaboró el suyo; el orden musical chino, indio, egipcio, griego, se dieron sucesivamente hasta que los pueblos occidentales, europeos, crearon los lenguajes que se consideran universales, pero que no representan a toda la humanidad. Hay una ciencia musical, basada en conocimientos y normas, y hay una imaginación musical que se vale de esta ciencia para producir emociones y se dirige a una zona del ser que consideramos superior, propia de la especie humana. Porque los animales producen sonidos que nos parecen bellos, pero que no son el resultado de un esfuerzo voluntario, no son arte. Son naturales. El arte se evade de la naturaleza.

