La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/sep/2019 Efemérides del día de la fecha: 5 de septiembre









DÍA DEL SCOUT Y LA BUENA ACCIÓN Comenzó a celebrarse el 1 de septiembre del año 1928, sin embargo, el Ministerio de Educación lo pasó al 5 de septiembre por haber otro evento en esa fecha. La historia de los Boys Scout empieza en el año 1900, durante la Guerra de los Bóeres, conflicto armado en Sudáfrica en el cual se enfrentaron las tropas británicas contra las holandesas, el militar inglés Robert Baden-Powell formó un grupo de niños voluntarios para defender la ciudad de Mafeking, los jóvenes se desempeñaban como centinelas, rastreadores y mensajeros; la participación "los cadetes de Mafeking" fue fundamental para la liberación de la ciudad. La fundación de los Boys Scout se produce 8 años después cuando Baden-Powell publica "Scouting for Boys"; para el año 1910 llegaría el movimiento de las Girls Scouts. Los Boys Scout llegan al país por medio de los ingleses que venían a trabajar a los ferrocarriles, estos inmigrantes promovieron el movimiento en los colegios ingleses y luego se extendió a otros colegios, cuarteles de bomberos y comisarias. La primera tropa fue fundada por Arturo Federico Penny, hijo de ingleses, que al leer el libro de Baden-Powell juntó a un grupo de muchachos y formó la patrulla "Águila" que, inmediatamente, fue acompañada por la patrulla "Foca" de Arthur Pearson. En esta jornada los Scouts realizan una buena acción, como dijo su fundador: "un scout debe hacer una buena acción a los demás por cortesía y buena voluntad sin aceptar recompensa."

CONCIERTO DE DESPEDIDA DE SUI GENERIS En medio de tiempos convulsionados, el estrés y el cansancio que causaban las giras junto a la censura que se respiraba en el aire y que había llegado al álbum "Pequeñas anécdotas sobre las instituciones", la banda Sui Generis toma la decisión de despedirse de los escenarios. Sería la Revista Pelo la que transmitiría el triste mensaje a los fanáticos de la banda a través de una entrevista titulada "Sui Generis. El éxtasis final"; en la misma Charly García explicó: "Sui Generis se tenía que terminar en algún momento. Y pienso que este es el mejor momento para hacerlo. Es el cansancio de hacer siempre lo mismo, y tomar conciencia de que esto dio hasta donde podía dar"; a su vez, el músico sentenció: "de aquí a septiembre, fecha prevista para la separación, vamos a grabar un cuarto álbum, haremos giras y un recital en el Luna Park". Miles de admiradores poblaron las boleterías en busca de una valiosa entrada para el recital que, debido a la rapidez con que se agotaron, debió extenderse a un concierto más en la misma fecha. Aquel día del año 1975, el Luna Park rebalsó de gente que, expectante a que salieran los músicos, explotó en gritos al verlos; Charly García, Nito Mestre, Rinaldo Rafanelli y Juan Rodríguez se acomodaban para tocar mientras sentían la emoción del concierto y las dudas acerca de la disolución que comenzaban a presentarse. Apenas unas canciones antes del final Charly se despidió con las siguientes palabras: "Ustedes saben que hay muchos chicos afuera que están hace mucho tiempo esperando entrar. O sea que, les pido… les pido por favor que… O sea, nosotros vamos a tocar un tema más. Pero después de eso… después de eso les pido que… que ¡se vayan! O sea, los amamos muchísimo a todos, pero ustedes saben lo que pasa. Bueno, yo me despido ahora: chau, chau, chau, loco, chau." Entre las canciones que tocaron se encontraban "Natalio Ruiz", "Rasguña las piedras", "Canción para mi muerte", "Eiti Leda" y "El fantasma de Canterville". APPLE LANZA LA PRIMERA GENERACIÓN DE IPOD TOUCH Un día como hoy en el año 2007, Apple presentaba la primera generación de iPod Touch. Steve Jobs, CEO de la compañía, lo introdujo al público de la siguiente manera: "el iPod Touch es un parte aguas, ya que lleva al iPod a una nueva generación de prestaciones basadas en su revolucionaria interfase multi-touch y su red inalámbrica Wi-Fi incluida." El aparato incluía el navegador Safari, Youtube y la tienda iTunes; por otra parte, no tenía Bluetooth, altavoces ni micrófonos.

Efemérides del día de la fecha: 5 de septiembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: