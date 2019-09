Este viernes se disputarán dos partidos de la Zona 1. En tanto, la cuarta fecha de la Zona 2 se abrirá el sábado, jornada en la que Villa Dálmine recibirá a Gimnasia (M). La Primera Nacional no se detendrá a pesar de la fecha FIFA y, así, la cuarta fecha se pondrá en marcha mañana viernes con dos encuentros de la Zona 1: por la tarde, Barracas Central recibirá a Estudiantes de Buenos Aires (que está perfecto, con tres victorias en tres partidos y sin goles en contra), mientras que por la noche, el entonado Deportivo Morón (7 puntos) recibirá en el nuevo Francisco Urbano a un Belgrano de Córdoba que busca afianzarse en la categoría para transformarse en el candidato que asomaba en la previa al campeonato. En tanto, la cuarta fecha de la Zona 2 comenzará el sábado, jornada en la que tiene programados cuatro encuentros, entre ellos, el que Villa Dálmine disputará como local frente a Gimnasia de Mendoza desde las 15.30 horas con arbitraje de Andrés Gariano. El plantel que conduce Lucas Bovaglio trabajó ayer por la mañana en el estadio de Mitre y Puccini, ya con vistas a este difícil compromiso en el que enfrentará a un equipo que todavía no ha perdido (un triunfo y dos empates) y al que todavía no le han convertido goles. La principal duda en el Violeta pasa por la recuperación del lateral izquierdo Nahuel Banegas, quien debió ser reemplazado en el segundo tiempo del partido ante Almagro por molestias físicas. En su lugar ingresó Juan Ignacio Alvacete, aunque, de no llegar el ex Puerto Nuevo, Facundo Rizzi también espera su oportunidad. Hoy, los futbolistas realizarán un ensayo futbolístico en el que Bovaglio terminaría de darle forma al equipo que presentará el sábado, dado que para mañana viernes está programada una práctica más liviana antes que los 18 jugadores elegidos queden concentrados a la espera del partido frente a Gimnasia (M) que se disputará el sábado en nuestra ciudad. ZONA 1 – FECHA 4 VIERNES - 15.30 horas: Barracas Central vs Estudiantes (BA) / Luis Lobo Medina - 21.05 horas: Deportivo Morón vs Belgrano / Bruno Bocca SÁBADO - 13.00 horas: Temperley vs Alvarado (MdP) / Héctor Paletta - 15.30 horas: Atlanta vs Estudiantes (RC) / Pablo Dóvalo DOMINGO - 16.00 horas: Ferro C. Oeste vs Mitre (SdE) / Julio Barraza - 16.00 horas: Platense vs Gmo. Brown (PM) / Mariano González - 16.00 horas: Agropecuario vs San Martín (SJ) / Ramiro López - 17.30 horas: Indep. Rivadavia vs Nueva Chicago / Nelson Sosa ZONA 2 – FECHA 4 SÁBADO - 13.05 horas: All Boys vs Def. de Belgrano / Yamil Possi - 15.05 horas: Almagro vs Sarmiento (J) / Nazareno Arasa - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Gimnasia (M) / Andrés Gariano - 20.05 horas: Instituto vs Chacarita / Yael Falcón Pérez DOMINGO - 16.00 horas: San Martín (T) vs Dep. Riestra / Leandro Rey Hilfer - 21.05 horas: Gimnasia (J) vs Tigre / Diego Ceballos LUNES - 20.30 horas: Santamarina vs Brown (A) / Gastón Suárez - 21.05 horas: Atl. Rafaela vs Quilmes / Emanuel Ejarque

Primera Nacional:

La cuarta fecha comenzará mañana

