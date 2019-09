Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 05/sep/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 05/sep/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

TRES DE TRES La Selección Argentina de Básquet terminó invicta en la primera fase del Mundial de China al vencer 69-61 a Rusia por la tercera fecha del Grupo B, con una notable actuación de Facundo Campazzo (21 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes). Esta victoria fue clave para los dirigidos por Sergio Hernández, que así avanzaron a la segunda ronda con mejor arrastre. Ahora integrarán el Grupo I junto a Polonia (también 3-0), Venezuela (2-1; y su rival del viernes a las 9.00) y Rusia (2-1). Los dos mejores de esta zona se cruzarán en Cuartos de Final con los dos mejores del Grupo J que quedó conformado por Serbia (3-0), España (3-0), Italia (2-1) y Puerto Rico (2-1). Los resultados de ayer en el Mundial de China fueron: -Grupo A: Venezuela 72-59 China y Polonia 80-63 Costa de Marfil. -Grupo B: Argentina 69-61 Rusia y Nigeria 108-66 Corea del Sur. -Grupo C: España 73-65 Irán y Puerto Rico 67-64 Túnez. -Grupo D: Serbia 92-77 Italia y Angola 84-81 Filipinas. Este jueves se cierra la primera fase en las otras cuatro zonas: -Grupo E: Turquía (1-1) vs República Checa (1-1) y Estados Unidos (2-0) vs Japón (0-2). -Grupo F: Brasil (2-0) vs Montenegro (0-2) y Grecia (1-1) vs Nueva Zelanda (1-1). -Grupo G: Francia (2-0) vs República Dominicana (2-0) y Alemania (0-2) vs Jordania (0-2). -Grupo H: Lituania (2-0) vs Australia (2-0) y Canadá (0-2) vs Senegal (0-2). SEMIS DEL US OPEN Anoche, al cierre de esta edición, el argentino Diego Schwartzman se medía con el español Rafael Nadal para definir al último semifinalista del US Open 2019. El ganador de este duelo se medirá con el sorprendente italiano Matteo Berrettini, quien ayer superó 7-6 (5) en el quinto set al francés Gael Monfils. Del otro lado, el ruso Daniil Medvedev (vencedor del suizo Stanislas Wawrinka) enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov, quien eliminó al suizo Roger Federer en cinco sets. En tanto, en el cuadro femenino de este Grand Slam que se disputa en New York, una de las semifinales será protagonizada por la local Serena Williams (aplastó 6-1 y 6-0 a la china Qiang Wang) y la ucraniana Elina Svitolina (venció 6-4 y 6-4 a la británica Johanna Konta). En la otra semi, la suiza Belinda Bencic (7-6 y 6-3 a la croata Donna Vekic) esperaba por la ganadora del duelo que anoche sostenían la canadiense Bianca Andreescu y la belga Elise Mertens. CASI ROMERO En un nuevo torneo del European Tour de golf, el tucumano Andrés Romero (38 años) estuvo muy cerca de conquistar su tercer título en el "viejo continente" (ganó en Hamburgo en 2007 y en Munich en 2017). En Crans Montana, Suiza, el "Pigu" llegó a la última jornada del Omega European Masters con tres golpes de ventaja, pero no pudo sostenerlos y terminó igualado con otros cuatro jugadores: el sueco Sebastian Soderberg (vencedor del desempate y campeón), el norirlandés Rory McIlroy (reciente ganador de la FedEx Cup del PGA Tour), el italiano Lorenzo Gagli y el finés Kalle Samooja. PUMAS EN AUSTRALIA El Seleccionado Argentino de Rugby se encuentra en Australia preparando el amistoso que disputará este sábado frente al conjunto australiano Randwick Rugby, su último ensayo antes de su debut en el Mundial de Japón que comenzará el próximo 20 de septiembre. El partido se jugará en Sydney desde las 1.35 (hora argentina).

