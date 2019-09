Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 05/sep/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 05/sep/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

BLANDI Y SU MOMENTO El delantero campanense Nicolás Blandi brindó ayer una entrevista a TyC Sports en la que se refirió a su presente en San Lorenzo: "Las cosas cambian muy rápido. Yo traté siempre de mantenerme tranquilo, de trabajar y tirar para adelante, nunca me sentí afuera ni tampoco hoy me siento adentro asegurado. No es fácil que un jugador se mantenga durante cinco años y medio en un club grande, y sobre todo en la Argentina. Para que suceda tienen que pasar dos cosas, entrar en los planes del club y que al jugador le interese lo mismo. En su momento había alguna situación que a San Lorenzo lo favorecía y a mí también, por eso hubo negociaciones que no llegaron a buen puerto, pero yo nunca estuve incómodo en San Lorenzo y por eso nos seguimos eligiendo", explicó el oriundo de nuestra ciudad. Sobre su relación con el DT Juan Antonio Pizzi, quien en primera instancia lo relegó, hasta dejándolo afuera de la lista de convocados, Blandi explicó: "Planteó que éramos muchos y que él estaba para tomar decisiones y que iba a hacer lo que crea mejor para el equipo, que tal vez a algún jugador le iba a tocar jugar y a otro no, y que cuando le toque iba a tener que estar preparado. Es un entrenador simple, claro, y nada más, intenta tomar las mejores decisiones". MARADONA, MUY CERCA Diego Armando Maradona está "muy cerca" de convertirse en el próximo DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, según explicó ayer su representante Matías Morla. El Lobo tuvo un flojo arranque de campeonato en la Superliga (un empate y cuatro derrotas) y ello motivó la salida de Darío "Indio" Ortiz. Si "el Diez" se convierte finalmente en su reemplazante tendrá la difícil misión de remontar la complicada situación que vive Gimnasia en la tabla de Promedios: está a 11 puntos de salir de la zona de descenso directo. JUEGA LA SELECCIÓN Este jueves, la Selección Argentina disputará su primer amistoso de la fecha FIFA de septiembre frente a Chile. El partido comenzará a las 23 horas y se desarrollará en el Memorial Coliseum de Los Angeles, en Estados Unidos (transmite TyC Sports). Para este compromiso, el entrenador Lionel Scaloni dispondrá la siguiente formación titular: Agustín Marchesín; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Joaquín Correa. GOLEÓ LA SUB 23 En su primer amistoso de la preparación iniciada con vistas al Preolímpico que se desarrollará en Colombia en enero, la Selección Argentina Sub 23 goleó anoche 5-0 a Bolivia en cancha de Banfield. Los goles del combinado dirigido por Fernando Batista fueron convertidos por Ezequiel Ponce (3), Julián Álvarez y Fernando Valenzuela. La próxima prueba de la Selección Sub 23 será este domingo desde las 17.00 frente a Colombia en cancha de Argentinos Juniors. ELIMINATORIAS EUROCOPA Este jueves comenzará una nueva fecha de las Eliminatorias para la próxima Eurocopa. Entre los partidos de la jornada se destacan: Armenia vs Italia (13.00), Finlandia vs Grevia (15.45) y Rumania vs España (15.45). PRIMERA C Ayer se completaron dos encuentros pendientes del Torneo Apertura: Sportivo Italiano le ganó 2-0 a Deportivo Merlo en los 45 minutos que restaban de este partido de la fecha 3, mientras que Excursionistas superó 2-1 como local a Real Pilar en un pendiente de la primera jornada. En esta divisional, los líderes son Deportivo Merlo y Cañuelas con 12 puntos, mientras que Laferrere se ubica en tercer lugar con 11 unidades.

