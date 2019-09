La médica psiquiatra Graciela Moreschi explicó en qué consiste el síndrome del nido lleno y cuáles son sus consecuencias para los padres y los hijos. En Radio Mitre, la psiquiatra Graciela Moreschi habló sobre el síndrome del nido lleno, un escenario familiar en el que los "hijos no se van de la casa porque ocuparon un lugar de reyes, todo está armado en función de ellos y no aprendieron a ganar y a competir en el afuera". "Los adolescentes eternos suelen ser de clase media o media alta. Su situación no pasa por una necesidad económica. Son chicos que estudian, no terminan más y tienen como pasaporte una libreta universitaria", observó Moreschi. En la mayoría de los casos, los padres justifican el sobreapego bajo argumentos como que un trabajo a tiempo completo no le permitiría al hijo abocarse de lleno en su carrera. De esta manera, el chico "queda atrapado porque el trabajo hace que compitas en el día a día por tu puesto de trabajo". La especialista consideró que este tipo de madres "necesitan que sus hijos no crezcan". "Los becados por los padres son los que más tardan en recibirse. El que trabaja y estudia termina más rápidamente porque es difícil de sostener una carga horaria y también económica", señaló Moreschi. Para la terapeuta, a través del síndrome del nido lleno, "ambas partes sostienen un vínculo donde no termina de crecer el hijo porque tampoco tiene parejas estables ya que económicamente no puede mantenerlas". En ese sentido, la psiquiatra se refirió a determinadas situaciones en las que el hijo abarca tanto espacio en la vida de su padre o madre que termina invadiendo el sitio reservado para una relación romántica. "Si el hijo o la hija está ocupando un lugar de pareja, en realidad después no va a poder tener su propio espacio. Si ganó adentro tanto poder, es difícil que vaya a pelearla en el afuera", finalizó la experta en vínculos.



El Síndrome del Nido Lleno

