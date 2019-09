La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/sep/2019 Nuevo aumento para los municipales y suma no remunerativa para talleristas







El intendente Sebastián Abella otorgó por decreto un aumentó del 6% más desde septiembre y un 4% más con los haberes de octubre. "Estamos acompañando a los trabajadores municipales que no pueden esperar a las decisiones gremiales", destacó el jefe comunal quien se adelantó al inicio oficial de la paritaria. El intendente Sebastián Abella anunció ayer un importante aumento salarial para todos los trabajadores municipales, adelantándose al inicio de las paritarias previsto para el viernes. "Hoy firmé el decreto para realizar un pago a cuenta de futuros aumentos paritarios a los trabajadores municipales. Todos cobrarán con el sueldo de septiembre un 6% de incremento y un 4% más con los haberes de octubre. Los trabajadores y sus familias no pueden esperar a decisiones gremiales que muchas veces están atadas a mezquindades políticas", anunció el jefe comunal. "A esto se suma que todos los talleristas recibirán con el sueldo de este mes una cifra no remunerativa de entre 3 mil y 9 mil pesos, ya que en su momento ellos no recibieron ese adicional, qué si alcanzó al resto del personal", agregó Abella quien realizó el anuncio en el marco de una reunión con representantes de los talleristas de cultura y de deportes. "Vamos a seguir trabajando juntos para que los vecinos de Campana reciban cada día mejores servicios y en ese marco queremos acompañar a los trabajadores municipales para que sus sueldos no pierdan poder adquisitivo ante la inflación", concluyó Abella. Junto a él acompañaron el anuncio la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, los secretarios de Hacienda, Julio Olivastri, de Desarrollo Social, Cecilia Acciardi y de Comunicación, Martin Seguin.

La medida implementada por el ejecutivo municipal se adelantó al comienzo de la paritaria.





En diálogo con talleristas municipales, el Intendente anunció las medidas.



Nuevo aumento para los municipales y suma no remunerativa para talleristas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: