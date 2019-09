Dos choques de moto contra auto en el centro

Uno ocurrió en Boulevard Sarmiento y Estrada y el otro se registró en Avenida Varela esquina Jacob. En el día de ayer se registraron por lo menos dos choques entre autos y motos, que tuvieron como similitud que se produjeron sobre dos de las principales arterias de circulación vehicular de la ciudad. El primero sucedió en la intersección del boulevard Sarmiento y calle Estrada alrededor de las 1730 horas, cuando una moto Titán chocó contra la parte delantera de un Chevrolet, cuando el auto intentaba cruzar el boulevard. Como resultado del accidente, la moticiclista debió ser trasladada por el SAME hacia el Hospital Municipal San José, aunque sus heridas no revistieron consideración. Intervinieron también los móviles de zonas 5 y 6 del Comando Patrulla. En tanto, otro siniestro entre auto y moto ocurrió en la esquina de avenida Varela y Jacob. Esta vez la moto embistió al auto en su parte lateral trasera, lo que ocasionó daños de consideración al Renault Symbol involucrado. Por su parte, el motociclista acusó un fuerte dolor en la pierna, por lo que fue derivado por el SAME al Hospital. Del operativo de emergencia participaron también efectivos de Dirección de Tránsito Municipal y el patrullero de zona 1 del Comando Patrulla.

El Symbol sufrió el desprendimiento parcial del paragolpes trasero.





El SAME debió trasladar a la conductora de la moto al Hospital.

#Dato Choque de moto y auto en Bv. Sarmiento y Estrada. Ocurrió ayer a la tarde cuando el Corsa salía por Colón e impactó de frente con la Honda Titán, la mujer que conducía la moto fue trasladada al hospital por ??SAME, en el lugar CP ?? zona 6 y Dirección de Tránsito pic.twitter.com/GsFzJjaaTA — Daniel Trila (@dantrila) September 6, 2019 OTRO, ANTERIOR #Dato Choque en Av. Varela y Urquiza. Una Zanella 110 y una Renault Duster, antes del mediodía. El motociclista, sin casco, con golpes leves, fue trasladado al hospital por ??SAME 1, Dr. Qquecho. Comando ?? zona 4 pic.twitter.com/rMMIexo26R — Daniel Trila (@dantrila) September 2, 2019

Dos choques de moto contra auto en el centro

