Megacausa Campo de Mayo: indagaron a Agostino y Britos por el Área 400

TESTIGOS DE UN TESTIMONIO En un proyecto conjunto de esa institución y el Colegio de Abogados Zarate Campana (CAZC), alumnos de la facultad de Derecho sede Zárate de la Universidad de Lomas de Zamora participaron este miércoles de un audiencia en la localidad de San Martín donde se juzgan delitos de lesa humanidad causa 3223 "Campo de Mayo". Fueron acompañados por la Dra. Mariana Quiroga Ferreres, integrante de la Comisión de DD.HH. del CAZC quien los introdujo en el tema. Al llegar al tribunal, participaron de una charla con abogados de la fiscalía y de las querellas, quienes comentaron temas técnicos sobre este tipo de juicios. Finalmente, los jóvenes estudiantes escucharon el testimonio brindado por un vecino de Zárate, Julio Caram, quien relató los hechos vividos durante su secuestro y el de su mujer. El ex coronel Francisco Agostino y el ex capitán Pacífico Luis Britos. Se encuentran procesados por 52 casos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en Zárate y Campana durante la última dictadura cívico-militar. Durante la primera mitad agosto, en la localidad de San Martín, fueron citados para cumplir declaración indagatoria, el ex coronel Francisco Agostino y el ex capitán Pacífico Luis Britos. Ambos en el marco del Artículo 294 del Código Procesal Penal deben rendir cuentas por su desempeño y accionar durante el Terrorismo de Estado en Zárate y Campana. Con la presencia de las secretarías actuantes del Juzgado Federal Nº 2 y el Ministerio Público Fiscal de esta jurisdicción se les tomó declaración por los hechos acontecidos en el año 1976 en estas dos Ciudades durante la última dictadura cívico-militar. Britos debe responder por su participación en su calidad de Jefe de Personal (S1) del Área Conjunta 400, a la que fue enviado a actuar desde el 4 de junio de 1976 hasta el 15 de diciembre de 1976, en la mal llamada "lucha contra la subversión", en los hechos que corresponden a los casos que actualmente se instruyen en la Causa Nº 4012. Conocida como causa Campo de Mayo, en la cual se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en Zárate y Campana en este período. A su vez Francisco Agostino se le reprocha su presunta participación en su calidad de Jefe del Área Conjunta 400 –con jurisdicción en estas dos localidades del Norte Bonaerense- desde el 1° de mayo de 1976 hasta el 15 de diciembre de 1976, también en la denominada lucha contra la subversión y, como tal en haber ordenado a sus subordinados que llevaran a cabo los hechos referidos a los casos de desaparición forzada, secuestros, privación ilegal de la libertad durante la última dictadura producidos en ambas ciudades. Agostino y Britos, deben responder por el secuestro de Ana María Barrera (Caso Nº 643) ocurrido el 11 de Septiembre de 1976 en Campana; de Luis Lorenzo Garello y Silvio Francisco Toniolli (Caso Nº 320) producidos en Campana y Zárate respectivamente en Agosto de 1976; por el asesinato de Antonio Augusto Monteiro (Caso Nº 379), producido en Campana el 3 de Noviembre de 1976; por el asesinato de Marcelo Raúl Ramat (Caso Nº 652), producido el 11 de Junio de 1976, el secuestro y desaparición de Néstor Miguel Rendich (Caso Nº 663), producido en Campana en Octubre de 1976, por el secuestro y desaparición de José Alberto Multrazzi y Silvia Mirta Agostinelli (Caso Nº 391), producidos en Zárate el 20 de Noviembre de 1976, los secuestros y desaparición de Roberto Antonio Flores y Nancy Gladys Cerrudo (Caso Nº 657) producidos en la Isla Talavera el 14 de Junio de 1976 , el secuestro y desaparición de Roberto Eduardo Cevasco (Caso Nº 660), ocurridos en Campana el 18 de Noviembre de 1976. Todos estos casos conforman una base de más de 200 casos de familiares, afectados, ex detenidos, desaparecidos y asesinados durante la última dictadura en Zárate y Campana, dentro de la Causa Nº 4012. Tanto Agostino, como Britos ya se encuentran procesados, detenidos e imputados por la Comisión de Delitos contra la Vida y la Libertad en el marco de los artículos 45, 144 y 80 del Código Procesal Penal Nacional, desde Diciembre del año 2015 por 52 casos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en Zárate y Campana durante la última dictadura cívico-militar. En el marco de la Causa Nº 3223 se encuentran siendo llevados a Juicio Oral ante los Tribunales Federales de San Martín por la Comisión de estos delitos. (Fuente: desaparecidosdecampanazarate.blogspot.com)



El ex coronel Agostino. Integró la Jefatura del Área 400 de Zárate-Campana.

