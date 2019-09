Invitado por la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires el candidato a intendente del Frente de TODOS estuvo presente en el evento desarrollado en Costa Salguero. "Con Alberto y Axel en Nación y Provincia y nosotros en el municipio buscaremos revalorizar el papel de la industria" afirmó Romano. Rubén Romano junto a integrantes del Frente de TODOS día a día se encuentra recorriendo Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) de la ciudad escuchando a los vecinos y llevando sus propuestas; "Axel dijo en su discurso que la importación abusiva perjudica a la industria local y estamos plenamente de acuerdo con sus palabras y a eso le sumamos que en Campana el poco acompañamiento del municipio también resulta perjudicial para las PyMES". "En el mismo predio se desarrolló una nueva edición de la Exposición de Parques Industriales y aprovechamos la oportunidad para recorrerla y visitar el stand de la Unión Industrial de Campana donde charlamos con su titular, el Ing. Ángel López sobre la situación que se vive en nuestra localidad" expresó el principal candidato de la oposición, Rubén Romano. Desde el Frente de TODOS "Seguiremos en el camino del diálogo, escuchando a las vecinas y los vecinos de Campana buscando generar proyectos que generen una mejor calidad de vida" concluyó.



Romano aprovechó la oportunidad para conversar con el Presidente de la UIC, Ing. Ángel López, en el predio de Costa Salguero, que participaba de un evento paralelo.





Rubén Romano estuvo junto a Kicillof en el Primer Congreso Industrial PYME, invitado por la unión industrial de la provincia de Bs. As. KICILLOF: "EL ´INDUSTRICIDIO´ DEL GOBIERNO PROVOCA EL CIERRE DE 140 EMPRESAS POR MES" El candidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, detalló que en la provincia se pierden 1200 empleos cada 30 días. El candidato a gobernador de Buenos Aires por Frente de Todos, Axel Kicillof apuntó los gobiernos de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal durante su participación en el Congreso Industrial Pyme organizado por de la Unión de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), que culminó el miércoles en Costa Salguero. Detallando que en la provincia de Buenos Aires cierran 140 empresas por mes y 1200 personas pierden su trabajo, "es una sangría espeluznante", dijo. "Era inevitable que pasara esto con la política macroeconómica adoptada: se trató de que el costo local de la energía fuera determinado por su costo en el mercado internacional y cobrado en dólares. En ningún momento se intentó solucionarlo. Creo que eso está mal y es injusto", aseveró. "A este plan económico lo llamé ´la tormenta perfecta´ y a su resultado ´el industricidio´", afirmó el exministro de Economía y sumó: "Ante esta política macro, los gobiernos provinciales tienen herramientas para morigerar sus efectos. En ninguna provincia hubo tanta inacción como en Buenos Aires". Por otra parte, el candidato que recaudó la mayor cantidad de votos en las PASO, señaló: "No pienso hablar de la situación financiera coyuntural porque todo puede ser usado en mi contra y además porque queremos contribuir para que la delicada situación no se deteriore más".



Rubén Romano estuvo junto a Kicillof en el Primer Congreso Industrial PYME

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: