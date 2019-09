La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/sep/2019 Bailemos solidario







El evento se realizará este domingo a partir de las 14 horas con baile y talleres en el Club San Lorenzo. Siempre se suele hablar de la solidaridad en los momentos difíciles, lo cual resulta bastante apropiado ya que se trata de colaboración, apoyo y ayuda entre las personas. Hay que fomentar la solidaridad desde todos los puntos de vista, no solamente en casos críticos como guerras o accidentes; sino en los problemas diarios, en la cotidianidad. En esta oportunidad el próximo domingo 8 de septiembre a las 14 horas se realizará una jornada de baile social y talleres en el Club San Lorenzo (Chiclana y Jacob) titulado "Bailemos Solidario" para colaborar con la Fundación Despertando Sueños. "Por segunda vez un grupo de profesores y bailarines se juntan para disponer de nuestro arte a quienes lo necesitan y hoy nos urge un tema social muy importante que es dar una batalla al tema de las adicciones y visibilizar un problema que cada vez es mayor centralmente en los adolescentes. Y donde más te acercas a la pobreza, las adicciones esta en edades más tempranas y con las drogas más dañinas", comenta una de las organizadoras María José Papalardo. Agradecen a los directores de la Fundación: Matías Rosa y Darío Domenech por "permitirnos ser parte de esta acción" y a los comercios que realizaron donaciones. Durante la jornada habrá sorteos y un buffet económico liderado por jóvenes en recuperación. "La pobreza, la marginalidad y las adicciones son un combo destructivo. El problema existe y nosotros no queremos hacer que no lo vemos", sintetizan.





