Efemérides del día de la fecha: 6 de septiembre

DÍA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS En este día se conmemora la fusión entre la "Asociación Argentina de Relaciones Públicas", fundada en el año 1958, y el "Círculo Argentino de Profesionales de Relaciones Públicas", fundado en el año 1961, para formar la "Asociación Argentina de Profesionales de Relaciones Públicas" en el año 1979. En el año 1989 cambió su nombre a "Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina"; actualmente, la institución reúne a más de 600 profesionales, 30 consultoras de Comunicación y Relaciones Públicas y 17 universidades que dictan la carrera en todo el país. Antonio Ezequiel Di Génova, presidente de la Red Iberoamericana de Profesionales de Relaciones Públicas, define a las relaciones públicas como la disciplina que estudia la interacción comunicacional mediante la cual una entidad se relaciona con diferentes públicos.



FALLECE ROBERTO GRELA Roberto León Grela nació el 28 de junio de 1913 en Buenos Aires. Sus inicios con la música se remontan a su infancia, influenciado por su padre y su tío que formaban parte de un conjunto de guitarras llamado "Los Hermanos Belpazzo", Roberto comenzó tocando el mandolín, instrumento que se le daba muy bien y que terminaría cambiando por la guitarra cuando el guitarrista y compositor Manuel Parada le sugiere cambiar de instrumento. Empezó acompañando a cantantes poco conocidos siendo el primero el cantor Domingo Gallichio; a los 17 años debutó profesionalmente junto al cantor y letrista Roberto Maida en la Radio LR3, un año después, el cantante Carlos José Pérez, "Charlo", lo integró en su conjunto de guitarras. A los 23 años se fue a trabajar junto a Fernando Díaz, cantante que le daría vida a uno de los mayores éxitos del tango "Las Cuarenta" y todo gracias al joven guitarrista; se encontraban en La Pampa, Díaz estaba muy nervioso debido a que se iba a presentar en Radio Belgrano y no tenía un tango impactante para cantar en su debut como solista, es en ese momento cuando Roberto saca de su bolsillo un papel con una canción que había compuesto Francisco Gorrindo y que él le había puesto música: "llegó a mis manos un papel bastante ajado, amarillo: la letra. A mí me gustó. Lo terminé en General Pico, La Pampa y se lo hice estrenar a Fernando Díaz." Más adelante se interesa por el folclore y se incorpora al conjunto de Abel Fleury, sin embargo, al poco tiempo lo deja: "tal vez será por respeto hacia esa gente que no incursioné en el folklore. Lo poco que hice es más bien íntimo, como autor." Después de esto irrumpe en el jazz y forma el grupo "Los American Fire". En el año 1953, Aníbal Troilo lo llama para tocar con él el tango "La Cachila" en el sainete "El Patio de la Morocha" que estaba próximo a estrenarse en el Teatro Enrique Santos Discépolo, hoy Teatro Alvear, el guitarrista acepta y deja el jazz atrás para retornar al tango. Al poco tiempo, surgía el "Cuarteto Troilo-Grela", el que dejará su huella en el tango con las canciones "Palomita Blanca", "Sobre el Pucho" y "Mi refugio". En 1965 formó junto a Leopoldo Federico el "Cuarteto de San Telmo", con este cuarteto se presentó reiteradas veces en el reconocido local "Caño 14" y hasta llegó al programa de televisión "Historias que cuenta el tiempo". Finalmente en el año 1980 participó en la Orquesta de Canal Once dirigida por Osvaldo Requena. Entre sus composiciones se pueden mencionar "Callejón", "Viejo baldío", "A San Telmo", "Serenata a mi guitarra", "Amarga despedida" y "De punta y taco". Falleció a 79 años, en el año 1992, en Buenos Aires. EL PRIMER SUPERMERCADO MODERNO Un día como hoy en el año 1916, Clarence Saunders inauguraba "Piggy Wiggly" en Memphis, Tenesse. Oriundo de Virginia, Sanders abandonó la escuela a los 14 años dedicando su vida a trabajar en diversas tiendas de comestibles, en las cuales maquinó la idea de crear su propio comercio; en ese entonces, el cliente solo debía pasarle la lista al empleado y pagarle, lo que ocasionaba que al haber muchos clientes y un solo trabajador demorara mucho tiempo y se desperdiciara el espacio del local. Lo que Saunders cambia con "Piggy Wiggly" es que los clientes tienen el poder de elegir los productos que quieren además de hacerlo más rápido, ya que, al estar los precios etiquetados en las mercaderías no tenían que estar preguntándole a los empleados.



Efemérides del día de la fecha: 6 de septiembre

