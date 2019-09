La Selección se medirá ante Real Bañil para definir el título de la Championliga. En tanto, por la Copa de Oro de la Superliga jugarán Drink Team vs Desertoras; y por la Copa de Plata, Mala Mía vs Cheetas. Este sábado llega a su final una nueva edición del Torneo de Fútbol 5 Femenino "Pink" con la disputa de las diferentes finales, luego de la jornada del pasado fin de semana, que quedó empañada por la violencia y terminó con dos equipos descalificados (ver aparte). Pero en lo estrictamente deportivo, el "Pink" sigue siendo una fiesta de la pelota y este sábado buscará a los campeones de los diferentes mini-torneos en que se terminó dividiendo este campeonato. En la final de la Championliga (al que accedieron los mejores de la primera fase), La Selección se medirá ante Real Bañil para definir quien se queda con el máximo título de la competición. Precisamente, estos dos conjuntos vienen de protagonizar una de las semifinales: La Selección le ganó 4-0 a Real Bañil. Sin embargo, volverán a verse las caras en cuatro días, debido a las sanciones que se determinaron contra los equipos protagonistas de la otra llave semifinal (ver "La pelota no se mancha"). Por su parte, la final de la Copa de Oro de la Superliga la jugarán Drink Team y Desertoras. El primer conjunto venció 5-1 a El Rejunte en semifinales, mientras que el segundo superó 5-3 a Chimuelas. Finalmente, este sábado también culminará la Copa de Plata de la Superliga, trofeo que disputarán Mala Mía y Cheetas. HORARIOS Todas las finales se jugarán en el predio El Mundialista Fútbol 5 (Entre Ríos 21) con la siguiente programación: 13.30 horas: Mala Mía vs Cheetahs (Final Copa de Plata Superliga) 14.45 horas: Chimuelas vs El Rejunte (3er puesto Copa de Oro Superliga) 16.00 horas: Drink Team vs Desertoras (Final Copa de Oro Superliga) 17.15 horas: La Selección vs Real Bañil (Final Championsliga)



LA SELECCIÓN Y REAL BAÑIL JUGARÁN LA FINAL DE LA CHAMPIONSLIGA TRAS LAS SANCIONES A PLAN B Y YACANSA.





DRINK TEAM Y EL REJUNTE DISPUTARON UNA DE LAS SEMIFINALES DE LA COPA DE LA SUPERLIGA. LA PELOTA NO SE MANCHA En la jornada del pasado sábado, cuando Plan B ya había vencido a Yacansa en una de las semifinales de la ChampionLiga, se produjeron violentos incidentes que involucraron a jugadoras, DTs e hinchadas de ambos equipos y que dejó un saldo de, al menos, dos personas con heridas menores. Los incidentes repercutieron de manera masiva en las redes sociales y derivaron, posteriormente, en la descalificación de los equipos involucrados. No quedaron claros los motivos por los que se iniciaron los incidentes que culminaron con golpes de puños, patadas y hasta mobiliario revoleado por los aires. Por fortuna, el fútbol fue más fuerte: llegada la calma, la fecha se siguió disputando y hasta pudieron entregarse los premios a las jugadoras más destacadas. Desde la organización de Pink le expresaron a La Auténtica Defensa su firme determinación de penalizar cualquier tipo de conducta o expresión antideportiva, para mantener la esencia deportiva y familiar y la atmósfera de amistad en la que se juega todos los fines de semana. De igual manera, otros equipos y jugadoras manifestaron su repudio ante los hechos de violencia y se solidarizaron con las personas golpeadas.

UN EPISODIO DE VIOLENCIA EMPAÑÓ LA JORNADA DE SEMIFINALES.



Fútbol 5 Femenino:

Mañana se juegan las Finales del Torneo "Pink"

