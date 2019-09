P U B L I C



Daniela Sánchez tiene apenas 12 años y este sábado hará su primera pelea amateur en Escobar. Comenzó la actividad inspirada por la historia de su abuelo y sus compañeros la apodan "Pequeños puños de acero". La campanense Daniela Agustina Sánchez tiene apenas 12 años, pero este sábado tendrá su primera pelea como boxeadora amateur en Escobar después de varios meses de entrenamientos en el gimnasio "El Principito" que conduce la familia Witt en el barrio La Josefa. Estos meses de entrenamientos le alcanzaron para demostrar rápidamente sus cualidades, a tal punto que sus compañeros la bautizaron como "Pequeños puños de acero" no sólo por el coraje que demuestra en cada guanteo, sino también por el poderío de sus golpes a pesar de su talla chica. "Me siento feliz de pertenecer a este grupo de boxeadores, porque mi entrenador (Enrique Witt) no sólo me enseña a pelear, sino también a ser una luchadora y quisiera que se sienta orgullosa de mí", contó la joven promesa. Daniela es la mayor de cuatro hermanos y llegó al boxeo para darle forma a un sueño familiar y para conquistar también el proyecto propio de convertirse en boxeadora profesional. "Me inspiró la historia de mi abuelo, que en su infancia boxeaba, pero que no pudo seguir la carrera. Me gustó la idea de hacer lo mismo y hoy amo lo que hago y quiero dar todo de mí", reveló. Así, entre vendas, guantes y bolsas de boxeo está naciendo una nueva historia, la de Daniela Sánchez, la "Pequeña puños de acero".



Boxeo:

Una joven promesa asoma en el boxeo local

