El plantel trabajará por la mañana en el predio La Finca de Ruta 4 y tras la práctica, el DT Bovaglio confirmará los 18 convocados. Banegas se recuperó y estará a disposición. En la mañana de hoy, el plantel de Villa Dálmine realizará su último entrenamiento antes del partido que disputará este sábado desde las 15.30 horas frente a Gimnasia de Mendoza en el estadio de Mitre y Puccini por la cuarta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. El conjunto que dirige Lucas Bovaglio cerrará su preparación con una práctica en el estadio de Mitre y Puccini. Luego, el DT brindará su ya tradicional conferencia de prensa previa al encuentro y confirmará los 18 convocados que quedarán concentrados para el duelo de mañana frente al elenco mendocino. En principio, el entrenador le daría continuidad a la formación titular que utilizó en las primeras tres presentaciones, más allá de la evolución física de Facundo Affrranchino, quien ya estuvo en el banco de suplentes ante Almagro; y con la continuidad de Nahuel Banegas en el lateral izquierdo, después de las molestias musculares que no le permitieran terminar el encuentro contra el Tricolor de José Ingenieros. Entonces, de no mediar sorpresas, Villa Dálmine formaría nuevamente con Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Denis Brizuela; Fabricio Brener, Catriel Sánchez y David Gallardo. Por su parte, Gimnasia de Mendoza, que el último lunes igualó sin goles como local frente a Quilmes, realizó ayer su último entrenamiento en tierras mendocinas y luego partió con destino a nuestra ciudad. Y el entrenador Diego Pozo emprendió el viaje con los mismos 18 jugadores que afrontó el compromiso ante el Cervecero, por lo que se estima que repetiría la misma alineación titular que todavía no ha recibido goles en lo que va del campeonato. Es decir: Tomás Marchiori; Brian Alferez, Diego Mondino, Renzo Vera, Leandro Aguirre; Federico Mazur, Iván Ramírez, Lucas Carrizo, Santiago López García; Gonzalo Berterame e Ignacio Morales. La delegación la completan: Tomás Giménez, Alejandro Molina, Jacobo Mansilla, Luis Maki Salces, Brian Zabaleta, Gonzalo Marronkle y Lisandro Cabrera. ARRANCA LA FECHA La cuarta jornada de la Primera Nacional se pondrá en marcha hoy con dos encuentros correspondientes a la Zona 1: Barracas Central vs Estudiantes (BA) se medirán desde las 15.30, mientras que a partir de las 21.05 lo harán Deportivo Morón vs Belgrano.

EL VIOLETA SE PREPARA PARA TRATAR DE VOLVER A LA VICTORIA COMO LOCAL (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE).

#VillaDálmine En su habitual conferencia de prensa previa a la fecha, Lucas Bovaglio confirmó los 11 para recibir a Gimnasia (M). Habrá un cambio: Affranchino x Brizuela. El partido se juega mañana sábado desde las 15.30 en Mitre y Puccini. pic.twitter.com/ZmbhhxmEk7 — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 6, 2019

