PLANTEL AURIAZUL Arqueros: Ignacio Díaz Peyrous, Esteban Montesano, Franco Ferreyra y Pablo Cardozo. Defensores: Lautaro Cuenos, Raúl Colombo, Nahuel Gerez, Alexis González, Ezequiel Ángel Ramón, Selem Lojda, Iván Torres, Nahuel Orlando, Sandro Areco. Mediocampistas: Kevin Redondo, Eliseo Aguire, Lautaro Velazco, Rodrigo Herrera, Santiago Palacio, Nicolás Rodríguez, Nicolás Colombano, Emanuel Russo, Nicolás Menéndez, Agustín Campana, Uriel Huarte y Brian Inveraldi. Delanteros: Esteban Huarte, Agustín Monteleone, Enzo Moreno, Rodrigo Fleitas, Mariano Filiosi, Brian Fassone, Nazareno Gómez y Orlando Sosa. El plantel conducido por Carlos Pereyra realizará hoy su último entrenamiento de cara a su debut en esta nueva temporada. Hoy comienza el Torneo Apertura con el duelo entre Muñiz y Liniers. Faltan horas nada más para que Puerto Nuevo vuleva a salir a la cancha con su atuendo Auriazul para poner en marcha una nueva ilusión. Será mañana sábado, desde las 15.30 horas, cuando enfrente como visitante a Deportivo Paraguayo en cancha de Liniers por la primera fecha del Torneo Apertura de la Primera D. Por ello, el plantel que conduce Carlos Pereyra realizará esta tarde en el estadio Carlos Vallejos su último entrenamiento antes del debut, con la idea de ajustar los detalles finales del equipo que se presentará en esta temporada, después de una larga preparación y una profunda renovación. Para el inicio de esta temporada, la formación titular del Portuario sólo tendría cuatro nombres que continúan respecto a la pasada campaña: Nicolás Rodríguez, quien jugaría como lateral derecho; Lautaro Cuenos, que sería primer marcador central; Ángel "Noni" Ramón (lateral izquierdo); y el atacante Nazareno Gómez. Obviamente, son muchos más los nombres que siguen en el plantel, pero el data marca la renovación que se dio en el plantel y, en especial, en lo que sería la alineación titular. Es que a ese proceso también se suman las bajas del arquero Rodrigo Ponce De León y el mediocampista Oscar Peñalba (dos que asomaban como titulares y referentes del equipo), dada la normativa que prohíbe la participación en la Primera D de jugadores que alguna vez hayan firmado contrato profesional (se presentó un amparo desde Agremiados, pero la mayoría de los clubes igualmente decidió no inscribir a los futbolistas afectados por la medida). A su vez, otro referente como Kevin Redondo adeuda todavía tres fechas de suspensión por la expulsión que sufrió en la última jornada del pasado campeonato ante Claypole. Entre las caras nuevas, los que asoman como probables titulares en este debut están el arquero Ignacio Díaz Peyrous; los defensores Nahuel Gerez y Lautaro Velasco; los mediocampistas Santiago Palacio, Rodrigo Herrera, Agustín Campana y los atacantes Mariano Filiosi y Brian Fassone. Ello es lo que ha mostrado Carlos Pereyra en la docena de amistosos que disputó el Auriazul durante la pretemporada. La confirmación seguramente llegará esta tarde, después del último entrenamiento que se realice en el renovado estadio Carlos Vallejos, donde no solo se ha resembrado con éxito el campo de juego, sino que además se han concretado trabajos de pintura y mantenimiento para el inicio de esta temporada. ARRANCA HOY El Torneo Apertura 2019 de la Primera D se pondrá en marcha esta tarde, cuando Muñiz reciba la visita de Liniers en cancha de Juventud Unida desde las 15.30 horas. Luego, mañana sábado, tendrá continuidad con el partido de Puerto Nuevo frente a Deportivo Paraguayo. Posteriormente, la programación se cerrará con dos encuentros el domingo y tres el lunes.

EL PLANTEL PORTUARIO ENTRENÓ AYER EN EL PREDIO LA FINCA DE RUTA 4. LOS INFANTILES, JUNTO A LA SUB 23 El último miércoles, las categorías infantiles de Puerto Nuevo acompañaron el partido amistoso que la Selección Argentina Sub 23 disputó frente a su par de Bolivia en el estadio Florencio Sola de Banfield. Allí, el combinado nacional se impuso 5-0 con goles de Julián Álvarez, Fernando Valenzuela y Ezequiel Ponce (3) y los chicos Auriazules, invitados especialmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pudieron disfrutar de esta experiencia nueva de manera conjunta.



LOS INFANTILES DE PUERTO NUEVO SIGUIERON A LA SELECCION SUB 23 EN CANCHA DE BANFIELD.



Primera D:

Puerto Nuevo cierra su preparación para visitar mañana a Deportivo Paraguayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: