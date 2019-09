El último miércoles, las categorías infantiles de Puerto Nuevo acompañaron el partido amistoso que la Selección Argentina Sub 23 disputó frente a su par de Bolivia en el estadio Florencio Sola de Banfield. Allí, el combinado nacional se impuso 5-0 con goles de Julián Álvarez, Fernando Valenzuela y Ezequiel Ponce (3) y los chicos Auriazules, invitados especialmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pudieron disfrutar de esta experiencia nueva de manera conjunta.

LOS INFANTILES DE PUERTO NUEVO SIGUIERON A LA SELECCION SUB 23 EN CANCHA DE BANFIELD.



Puerto Nuevo:

Los Infantiles, junto a la Sub 23

