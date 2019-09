Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 06/sep/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 06/sep/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

ARGENTINA VS VENEZUELA En el inicio de la segunda fase del Mundial de Básquet que se está disputando en China, la Selección Argentina (3-0) enfrentará hoy desde las 9.00 a Venezuela (2-1) por el Grupo I. En caso de ganar, los dirigidos por Sergio Hernández quedarán muy cerca de la clasificación a los Cuartos de Final. En el otro encuentro de esta zona, Polonia (3-0) se medirá con Rusia (2-1) desde las 5.00. En tanto, hoy también comenzará el Grupo J: Serbia (3-0) vs Puerto Rico (2-1) se miden desde las 5.30, mientras que España (3-0) juega ante Italia (2-1) desde las 9.30. PRIMERA FASE CERRADA Ayer concluyó la primera fase del Mundial de Básquet de China con la disputa de la tercera fecha de los cuatro grupos que faltaban definirse. Los resultados fueron los siguientes: -Grupo E: República Checa 91-76 Turquía y Estados Unidos 98-45 Japón. Posiciones: 1) Estados Unidos (3-0); 2) República Checa (2-1); 3) Turquía (1-2); y 4) Japón (0-3). -Grupo F: Brasil 84-73 Montenegro y Grecia 103-97 Nueva Zelanda. Posiciones: 1) Brasil (3-0); 2) Grecia (2-1); 3) Nueva Zelanda (1-2); 4) Montenegro (0-3). -Grupo G: Francia 90-56 República Dominicana y Alemania 96-62 Jordania. Posiciones: 1) Francia (3-0); 2) República Dominicana (2-1); 3) Alemania (1-2); 4) Jordania (0-3). -Grupo H: Canadá 82-60 Senegal y Australia 87-82 Lituania. Posiciones: 1) Australia (3-0); 2) Lituania (2-1); 3) Canadá (1-2); 4) Senegal (0-3). En la continuidad del torneo, Estados Unidos, República Checa, Brasil y Grecia conformarán el Grupo K, mientras que Francia, República Dominicana, Australia y Lituania integrarán el Grupo L. Los resultados de la primera fase se arrastran y los dos mejores de cada zona avanzan a los Cuartos de Final. PEQUE NO PUDO En el cierre de los Cuartos de Final del US Open, el argentino Diego Schwartzman perdió 6-4, 7-5 y 6-2 ante el español Rafael Nadal, que hoy jugará en semifinales frente al italiano Matteo Berrettini. El otro finalista de este Grand Slam saldrá del duelo entre el búlgaro Grigor Dimitrov versus el ruso Daniil Medvedev. En tanto, en la final del torneo de Dobles habrá presencia argentina: el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers superaron ayer por 7-6 y 7-6 en semifinales a los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies. Sus rivales en la definición por el título serán los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (los Nº 1 del mundo en la especialidad), quienes vencieron 7-6 y 7-6 ayer a los británicos Jaime Murray y Neal Skupski. ARRANCA EN RAFAELA Este viernes comenzará la actividad del Turismo Carretera en el autódromo de Rafaela, donde se disputará la undécima fecha de la temporada y la primera de la Copa de Oro. "La máxima" tendrá hoy dos sesiones de entrenamientos en "El Templo de la Velocidad": la primera será desde las 12.50 y la segunda, a partir de las 15.05. PELEA PARA CASTAÑO El argentino Brian Castaño, excampeón mundial superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), peleará el próximo 26 de octubre frente al nigeriano Wale Omotoso (28-4-0; 22 KO). El último combate de Castaño fue el empate que protagonizó frente al cubano Erislandy Lara. Actualmente, está 2º en el ranking AMB; 5º en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB); y 9º en la Organización Mundial de Boxeo (OMB).



