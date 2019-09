Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 06/sep/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 06/sep/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

MARADONA, DT DEL LOBO Ayer quedó confirmado oficialmente: Diego Armando Maradona será el nuevo Director Técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Luego de la salida de Darío "Indio" Ortiz, la dirigencia del Lobo apuntó sus cañones al Diez, quien tendrá así su tercer ciclo como entrenador en el fútbol argentino después de sus experiencias en Deportivo Mandiyú (1994) y Racing Club (1995). Además, fue el DT de la Selección Argentina entre 2008 y 2010. Posteriormente, en 2011 asumió en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, para luego continuar su carrera en el Al Fujairah (también de EAU) y en Dorados de Sinaloa, de la Segunda División de México. En este nuevo desafío, Maradona (que estará acompañado por Sebastián "Gallego" Méndez) tendrá la difícil misión de salvar a Gimnasia del descenso. Actualmente, el Lobo está último en el campeonato de la Superliga (un empate y cuatro derrotas) y también último en la tabla de los Promedios (a once puntos de distancia para salir de la zona de descenso). "Estoy muy feliz de ser el nuevo DT de Gimnasia. Quiero agradecerle al presidente Gabriel Pellegrino por esta oportunidad, y decirle a los hinchas que vamos a trabajar con alma y vida por el Lobo. Un abrazo y muchas gracias", escribió el Diego en su cuenta personal de Instagram. LA CONFESIÓN DE PONZIO El mediocampista de River, Leonardo Ponzio, admitió que recibió 85.000 euros, pero que luego los devolvió tras prestar declaración en la tercera jornada del juicio por el supuesto arreglo del partido entre Zaragoza y Levante en 2011. En dicho encuentro, que fue el último de la temporada, Zaragoza se impuso por 2 a 1 y logró la permanencia en Primera División y Ponzio fue uno de los futbolistas que debió explicar los motivos de los movimientos que tuvo su cuenta bancaria en los días previos al partido. Según indicó el diario Marca de España, el mediocampista señaló que fue Agapito Iglesias, el entonces presidente y dueño del Zaragoza, el que lo llamó para explicarle la situación que tenía y que necesitaba su colaboración. DECANO EN OCTAVOS Atlético Tucumán avanzó a los Octavos de Final de la Copa Argentina tras vencer 5-4 en la definición por penales a Boca Unidos de Corrientes. El Decano ganaba 2-0 con tantos de Ronald Huth (en contra) y Javier Toledo, pero el elenco correntino lo igualó 2-2 en los últimos 20 minutos con goles de Antonio Medina (de penal) y Cristian Núñez. Así forzó los penales, donde Atlético se quedó con el pase a la próxima ronda gracias a una conversión de Federico Bravo y el fallo de Fernado Alloco. Ahora, los tucumanos se medirán con Colón de Santa Fe por un lado del cuadro por el que también avanzan Estudiantes (BA) vs Real Pilar. PRIMERA C La séptima fecha del Torneo Apertura comenzará esta tarde con el duelo que sostendrán El Porvenir vs Luján. El conjunto de Gerli está último en la tabla de posiciones con 2 puntos (acumula dos empates y cuatro derrotas), mientras que Luján se ubica en el 15º puesto con 5 unidades (un triunfo, dos empates y tres caídas). ELIMINATORIAS EUROCOPA Ayer, en una nueva fecha de las Eliminatorias para la Eurocopa 2020, se dieron los siguientes resultados: Armenia 1-3 Italia; Bosnia 5-0 Liechtenstein; Finlandia 1-0 Grecia; Gibraltar 0-6 Dinamarca; Irlanda 1-1 Suiza; Islas Feroe 0-4 Suecia; Noruega 2-0 Malta; Rumania 1-2 España; e Israel 1-1 Macedonia. Hoy juegan: Estonia vs Bielorrusia, Chipre vs Kazajistan, Alemania vs Holanda, Eslovaquia vs Croacia, Gales vs Azerbaiyan, Austria vs Letonia, Eslovenia vs Polonia, San Marino vs Bélgica y Escocia vs Rusia.



