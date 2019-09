La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 Romano promete derogar la tasa vial si es intendente







El candidato a Intendente del Frente de Todos, Rubén Romano, habló tras la aprobación del proyecto en el Concejo Deliberante que deja sin efecto el gravamen local al combustible. "Por más que el Ejecutivo rechace esta medida, puedo asegurar que esta tasa dejará de existir desde el primer día de mi gestión", aseguró. El concejal Colella también se refirió al tema. Tras la aprobación de la derogación de la Tasa Vial que aplica cargos "extra" al combustible en nuestra ciudad, el candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano, se mostró conforme con el proyecto pero preocupado por el cumplimiento de lo sancionado en el HCD: "Este era un pedido de todos los campanenses, y es una satisfacción poder cumplir con esta necesidad tan importante en tiempos donde la economía aprieta y mucho. Pero esperamos que el Intendente no vete la quita del impuesto al combustible, en una práctica lamentablemente habitual ya que sistemáticamente ha rechazado muchas ordenanzas aprobadas democráticamente en el Concejo" aseguró Romano. "Es un abuso – agregó- que los vecinos deban pagar más cara la nafta en nuestra ciudad, cuando el combustible ya tiene un impuesto que debiera destinarse a la mejora de los caminos y las calles. Es una locura que se pague dos veces por lo mismo, y esto es algo que no pasa en todos lados. Que el Municipio deba inventar impuestos y recaudar de esta manera para hacer obras menores, es una muestra de la enorme caída en la recaudación en las tasas que legítimamente debe cobrar el Municipio, y con las cuales debiera hacerse de fondos para la realización de obras y proyectos de envergadura". Finalmente, ante la posibilidad que el Intendente Abella vete la eliminación de la Tasa Vial, Rubén Romano garantizó que "por más que el Ejecutivo rechace esta medida, puedo asegurar que esta tasa dejará de existir desde el primer día de mi gestión. Nuestra obligación como gobernantes es la de gestionar recursos para los vecinos, y no la de exprimir los bolsillos de los propios contribuyentes para realizar obras que les corresponde por derecho" concluyó. VETADO "El proyecto de eliminación de la Tasa de Mantenimiento Vial fue aprobado por el concejo el año pasado y vetado por el intendente municipal, Sebastián Abella, y está enfocado hoy en la profunda crisis económica que vive la Nación, la Provincia y nuestro municipio" comentó el concejal Marco Colella, integrante del mismo espacio que Romano, y agregó: "la inflación con la disparada del dólar, que se fue por las nubes, dejó muy por abajo el sueldo de todos los trabajadores". "A Abella no le alcanza con los incrementos en las tasas municipales, en el BL, en la patente del automotor sino que tuvo la necesidad de crear este impuesto al combustible que hace que el vecino de Campana pague más caro en las estaciones de servicio que cualquier habitante de ciudades vecinas" señaló el concejal y candidato del Frente de Todos en la ciudad. "En este momento de profunda crisis económica, producto de las malas medidas tomadas en los 3 niveles de gobierno de Cambiemos, que nos afectan a todos, es necesario un gesto y que el intendente entienda que hay que empezar a administrar y gestionar sin meterle la mano en el bolsillo a sus vecinos. Creo que es necesario que se termine con este impuesto al combustible, que personalmente considero inconstitucional; el vecino de Campana debe volver a tener el precio del combustible igual que los distritos vecinos" concluyó Colella.



“Que el Municipio deba inventar impuestos y recaudar de esta manera para hacer obras menores, es una muestra de la enorme caída en la recaudación en las tasas", señaló Romano.





“Es necesario un gesto y que el intendente entienda que hay que empezar a administrar y gestionar sin meterle la mano en el bolsillo a sus vecinos", apuntó Colella sobre la Tasa Vial.



Romano promete derogar la tasa vial si es intendente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: