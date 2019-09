La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 Desde el oficialismo denunciaron a "las barras del HCD comandadas por el kirchnerismo"







Fue luego que un grupo de personas con intereses políticos y gremiales, agreda a los concejales oficialistas en plena sesión del Concejo Deliberante. Desde el oficialismo denunciaron a "las barras del HCD comandadas por el kirchnerismo y líderes sindicales que continuamente nos faltan el respeto, dejándonos sin la posibilidad de exponer nuestro punto de vista sobre los distintos temas que tratamos en el recinto". En conferencia de prensa, Carlos Cazador, Romina Buzzini y Miriam Cazenave calificaron como "antidemocrático" este accionar ya que "no podemos expresar nuestra opinión porque automáticamente nos agreden verbalmente". Siguiendo con esta línea, Cazador –quien preside el bloque- también repudió la falta de autoridad del presidente del HCD que "ante los constantes insultos que provoca el público, él no llama al orden ni nos defiende". Y sostuvo: "Tanto Fraticelli como los concejales que los representan deberían tomar cartas en el asunto para que estas situaciones no sigan sucediendo en el recinto y todos podamos debatir y tratar los proyectos de manera correcta". Por último, Cazador aseveró que "pareciera piensan que con venir al Concejo Deliberante a agredirnos van a ganar la simpatía de la gente, pero los vecinos están cansados del patoterismo del kirchnerismo y La Cámpora".

Cazanave, Buzzini y Cazador cuestionaron la falta de autoridad de Fraticelli en el recinto.



