LINIERS COMENZÓ GANANDO Ayer se puso en marcha el Torneo Apertura de la Primera D con la victoria de Liniers, que superó 3-1 como visitante a Deportivo Muñiz en un partido que se disputó en cancha de Juventud Unida. Los goles de La Topadora los marcaron Tomás Duben y Santiago Szerdi (2), mientras que Maximiliano Saura descontó para Muñiz a nueve minutos del final del juego. Esta primera fecha continuará hoy con el duelo entre Deportivo Paraguayo y Puerto Nuevo y luego, el domingo, tendrá otros dos cotejos: Defensores de Cambaceres vs Argentino de Rosario y Centro Español vs Atlas. Mientras que el lunes se cerrará con tres partidos: Sportivo Barracas vs Central Ballester, Claypole vs Lugano y Juventud Unida vs Yupanqui. Desde las 15.30 horas, este nuevo equipo Auriazul se presentará en cancha de Liniers con arbitraje de Lucas Ozuna. A último momento, Pereyra sufrió la baja de Ángel Ramón por lesión. En su primera formación titular de la temporada, ocho jugadores tendrán su primera vez en el Portuario. Después de haber regresado al Reducido en la pasada temporada, recuperando el protagonismo de otras campañas, Puerto Nuevo comenzará hoy un nuevo desafío en la Primera D. Será desde las 15.30 horas, cuando enfrente como visitante a Deportivo Paraguayo por la primera fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputará en cancha de Liniers, con arbitraje de Lucas Ozuna, y será la primera presentación de un equipo Auriazul que se ha renovado: ocho de los once titulares que saldrán hoy a la cancha tendrán su primera vez en el equipo de nuestra ciudad. Incluso, el DT Carlos Pereyra sufrió esta semana una baja de último momento: en un entrenamiento, Ángel "Noni" Ramón sufrió una grave lesión en su rodilla y dejó vacante el lateral izquierdo que había ocupado a lo largo de toda la pretemporada. Así, el entrenador volcará a Nahuel Gerez a ese sector de la defensa, dado que el sampedrino Lautaro Velasco, una de las últimas incorporaciones que confirmó el Portuario, conformará la zaga central junto a Lautaro Cuenos, uno de los sobrevivientes de la pasada campaña. Los otros dos son Nicolás "Mudo" Rodríguez, quien jugará ahora como lateral por derecha, y Nazareno Gómez, quien formará dupla ofensiva con Brian Fassone. Así, la alineación titular que presentará esta tarde Puerto Nuevo será la siguiente: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodrí-guez, Lautaro Cuenos, Lautaro Velasco, Nahuel Gerez; Emmanuel Russo, Santiago Palacio, Agustín Campana, Mariano Filiosi; Nazareno Gómez y Brian Fassone. En tanto, en el banco de suplentes estarán: Esteban Montesano, Sandro Areco, Eliseo Aguirre, Enzo Moreno, Brian Inveraldi, Agustín Monteleone y Rodrigo Fleitas. "Estamos bien, con muchas ganas, el grupo está fuerte, más allá de la ansiedad lógica que tienen los jugadores por arrancar el campeonato. La pretemporada se hizo muy larga", le contó el DT a La Auténtica Defensa. Durante esta "larga" preparación, el conjunto de nuestra ciudad disputó una docena de partidos amistosos, con rivales de diferentes jerarquías, como Quilmes, Villa Dálmine, Deportivo Morón (equipos de la Primera Nacional), Deportivo Armenio, Acassuso (de la Primera B Metropolitana), Luján, Victoriano Arenas, El Porvenir (Primera C), Central Ballester (Priemra D), Sarmiento y Belgrano de Zárate (Liga Zarateña) y un combinado de jugadores libres. Sobre este debut de hoy frente a Deportivo Muñiz en la siempre difícil cancha de Liniers, "Jetín" apuntó: "El primer objetivo es iniciar sumando. Los comienzos no son fáciles, sobre todo cuando hay un plantel con mucha renovación. La idea es tratar de estar ordenados en el arranque e ir soltándonos con el correr de los minutos. Después, seguramente aparecerán cuestiones a corregir propias del proceso de conformación de un equipo". Por su parte, Mariano Filiosi, uno de los refuerzos que llegó al Portuario en esta temporada, señaló: "Las expectativas son muy buenas, creo que trabajamos muy bien en lo físico que es lo importante. Fortalecimos mucho la unión del grupo, eso es clave como en todo equipo". Además, en diálogo con el sitio SoloAscenso, agregó: "Nuestro objetivo es ir partido a partido. La vara está alta y lo sabemos por lo hecho en la última temporada, pero sabemos que tenemos mucho potencial, así que se verá partido a partido para qué estamos". Por su parte, Deportivo Paraguayo también ha hecho una profunda renovación en su plantel e incorporó para esta temporada a 24 jugadores, buscando convertirse en uno de los grandes anima-dores de la divisional en esta campaña. Para el debut, el DT Fabián Cabello dispondría la siguiente formación titular: Mariano Romero; Luis Bravo, Jorge Rosas, Ismael Rodríguez, Matías Gal; Luis Jurchensen, Sebastián Ferrario, Víctor López, Joel Del Puerto; Joel Godoy Gill y Armando Olmedo.

NICOLÁS RODRÍGUEZ, UNO DE LOS SOBREVIVIENTES QUE TENDRÁ LA FORMACIÓN TITULAR PORTUARIA RESPECTO A LA PASADA TEMPORADA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 38. En 37 partidos, Puerto Nuevo ganó 17 veces, Dep. Paraguayo logró 13 victorias y empataron en 7 oportunidades. Puerto convirtió 49 goles, mientras que Dep. Paraguayo marcó 45. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 18 partidos, Puerto Nuevo ganó 11 (28 goles) y Paraguayo logró 4 victorias (16 goles). Empataron 3 veces COMO LOCAL DEP. PARAGUAYO. En 19 juegos, Deportivo Paraguayo ganó 9 (29 goles) y Puerto Nuevo venció en 6 ocasiones (21 goles). Igualaron en 4 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El lunes 26 de noviembre de 2018, por la 13ª fecha del Campeonato de Primera D 2018/19, Puerto Nuevo se impuso 3-0 con goles de Santiago Correa, de penal, Mauricio Ruiz y Diego Pertossi. Arbitraje de Edgardo Kopanchuk. Se jugó en cancha de Liniers. APOSTILLAS: Ocho partidos sin perder ante Dep. Paraguayo acumula el equipo campanense, con 5 victorias (las últimas cuatro de manera consecutivas) y 3 empates. La última derrota aconteció el sábado 28 de marzo de 2015, por la 3ª fecha del campeonato de Primera D. Fue por 2 a 0, con goles de Gastón Aranda y Lucas Inguimbert. Como local, Puerto Nuevo suma 3 juegos sin derrotas, con 2 victorias y un empate. Y como visitante, 5 partidos sin derrotas, con 3 victorias (las dos últimas de manera seguida) y 2 empates. El último traspié fuera de Campana ocurrió el domingo 31 de marzo de 2013, por la 26ª fecha del campeonato de Primera D 2012/13. Fue en cancha de Liniers, por 2 a 1, con goles de Jonathan Soto y Marcelo Mercado para Paraguayo (Maximiliano Frutos, el tanto Portuario). MAXIMOS GOLEADORES DE PUERTO NUEVO: Juan Pablo Martínez (3), Orlando Sosa (3), Velázquez (2), Fossatti (2), Marcelo Pasquet (2), Cristian Gualdoni (2) y Sebastián Ferrario (2). MÁXIMOS GOLEADORES DE DEP. PARAGUAYO: Alcides Miranda Moreira (5), Rizzone (3), Dely Valdez (3), Santillán (3), Ocampos (2), Machuca (2), Leandro Ortíz (2) y Pablo Burgos (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE VISITANTE DE 1988: El sábado 30 de enero, por la 34ª fecha del Campeonato de Primera D 1987/88, Deportivo Paraguayo y Puerto Nuevo igualaron 1-1 en un partido cuya síntesis fue la siguiente: DEPORTIVO PARAGUAYO (1): Licers; Yusim, Ruiz, Ibarra y Salinges; Cáceres, Benito, Manera y Rizzone; Baiz y Aguirre. DT: Vidal Ayala. PUERTO NUEVO (1): Gustavo Cella; Ramón Antúnez, Oscar Rodríguez, Walter Montani y Horacio Forgione; Ramón Carelli (Rubén Stella), Julio Viso y Rubén Boumerá; Hugo Yedro, Ernesto Antivero (Pablo Orfila) y Angel Azcurra. DT: Carlos Alberto Pérez. CANCHA: At. Lugano ÁRBITRO: Álvarez de Toledo #PuertoNuevo Ángel "Noni" Ramón, que fue titular como lateral izquierdo durante toda la pretemporada, se perderá el inicio del Torneo Apertura por una lesión que sufrió en su rodilla en uno de los entrenamientos previos al debut. pic.twitter.com/iqz5hhF2Us — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 7, 2019

