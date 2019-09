TRIUNFAZO DE ESTUDIANTES El arranque triunfal de Estudiantes de Buenos Aires no se detiene: ayer venció en un partidazo por 4-3 a Barracas Central como visitante, con un gol de Héctor Garay en el segundo minuto de adición. De esa manera, el Matador llegó a 12 puntos en cuatro fechas, mientras el Guapo, que sufrió su segunda derrota en el campeonato, se quedó en 4. Luego, por la noche, Deportivo Morón igualó 1-1 como local ante Belgrano. Lucas Pérez Godoy abrió la cuenta para el Gallito, mientras que Pablo Vegetti empató para los cordobeses a 9 minutos del final. La cuarta fecha de la Zona 1 continuará hoy con otros dos encuentros (Temperley vs Alvarado y Atlanta vs Estudiantes de Río Cuarto), mientras que esta nueva jornada de la Zona 2 se abrirá con cuatro cotejos (All Boys vs Defensores de Belgrano, Almagro vs Sarmiento, Villa Dálmine vs Gimnasia de Mendoza e Instituto vs Chacarita). Para este compromiso, el Violeta tendrá una modificación en el once titular: debutará Affranchino en reemplazo de Brizuela. El elenco mendocino llega invicto a Campana y sin haber recibido goles en contra. El partido se juega desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Por la cuarta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Villa Dálmine recibirá esta tarde a Gimnasia de Mendoza en un partido que comenzará a las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini, con el arbitraje de Luis Lobo Medina. Para el Violeta será la oportunidad de reencontrarse con la victoria en casa, luego de haberle ganado 2-0 en el debut a Instituto. Después, cayó 1-0 en Tucumán ante San Martín y en su última presentación igualó 1-1 como local frente a Almagro. En busca de ese objetivo, el DT Lucas Bovaglio meterá mano por primera vez en el once titular: ingresará Facundo Affranchino en lugar de Denis Brizuela en el mediocampo. El ex Banfield ha tenido dificultades para sentirse cómodo en el esquema 4-3-3 y por ello, el entrenador recurre ahora a la experiencia de Affranchino, jugador surgido en River Plate y con recorrido tanto en Superliga como en Primera Nacional (jugó en Ferro e Instituto en las últimas temporadas). En principio, será un cambio "puesto por puesto" que no modificará el esquema de Bovaglio, quien igualmente advirtió que esta vez puede llegar a variar el sistema durante el transcurso del partido (ver en página 31). Así, el Violeta saldrá hoy a la cancha con Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Facundo Affranchino; Fabricio Brener, Catriel Sánchez y David Gallardo. En tanto, en el banco de suplentes esperarán: Juan Ignacio Dobboletta, Santiago Moyano, Juan Ignacio Alvacete, Denis Brizuela, Matías Ramírez (primera convocatoria para el ex Ferro), Álvaro Veliez y Marcos Arturia. Enfrente estará un Gimnasia de Mendoza que llega invicto a Campana, con un triunfo como visitante (1-0 a Almagro con gol de penal de Leandro Aguirre) y dos empates como local (0-0 con Defensores de Belgano y Quilmes). El conjunto dirigido por Diego Pozo inició esta temporada con una gran presentación ante River Plate por Copa Argentina (recién cedió en los penales) y luego se ha mostrado como un hueso duro de roer en la Primera Nacional: hasta el momento no ha recibido goles en el campeonato. Por ello, su DT repetirá a los mismos titulares de su última presentación: Tomás Marchiori; Brian Alferez, Diego Mondino, Renzo Vera, Leandro Aguirre; Federico Mazur, Iván Ramírez, Lucas Carrizo, Santiago López García; Gonzalo Berterame e Ignacio Morales. Mientras que en el banco de suplentes esperarán: Tomás Giménez, Alejandro Molina, Jacobo Mansilla, Luis Maki Salces, Brian Zabaleta, Gonzalo Marronkle y Lisandro Cabrera.

EL VIOLETA INTENTARÁ VOLVER A PISAR FUERTE EN MITRE Y PUCCINI. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 4: Villa Dálmine y Gimnasia jugaron 3 partidos, con 2 victorias Violetas, ambas en Campana, y una para el Lobo, en Mendoza. Villa Dálmine marcó 4 goles, mientras Gimnasia señaló 2. EL ULTIMO ENCUENTRO: El sábado 9 de marzo de 2019, por la 19ª fecha de la Primera B Nacional 2018/19, Villa Dálmine se impuso 2-0 con goles de Mariano Miño y Federico Recalde. Arbitraje de Luis Lobo Medina, quien volverá a dirigir y en aquella oportunidad expulsó a Fernando Alarcón en Villa Dálmine y a Patricio Cucchi y Lucas Fernández en el cuadro cuyano. GOLEADORES VILLA DALMINE (4): Ezequiel Cérica (2), Mariano Miño (1) y Federico Recalde (1). GOLEADORES GIMNASIA (2): Luciano Peinado (1) y Sergio Matías Oga (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO Fue el miércoles 29 de julio de 2015, por la 21ª fecha de la Primera B Nacional VILLA DÁLMINE (2): Carlos Kletnicki; Nicolás Álvarez, Matías Valdez, Juan Celaya, Jorge Demaio; Renso Pérez, Horacio Falcón, Dante Zuñiga; Matías Nouet, Ezequiel Cérica y Nazareno Solís. DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Pedro Fernández, Rubén Zamponi, Diego Grecco, Diego Núñez, Gabriel Sanabria, Nicolás Stefanelli y Andrés Soriano. GIMNASIA (1): Matías Alasia; Julio Villariño, Federico Pomba, Yair Marín; Gerardo Corvalán, Fabio Giménez, Oscar Amaya, Luciano Peinado; Sergio Oga; César Carranza y Lucas Farías. DT: Sergio Arias. SUPLENTES: Mauro Leguiza, Julián Carabalí, Maximiliano Montiveros, David Garay, Ramiro Pereyra, Jonatan Lastra y Cristian Taborda. GOLES: PT 20m Luciano Peinado (G). ST 13m y 47m Ezequiel Cérica (VD). CAMBIOS: ST Sanabria x Zuñiga (VD), 11m Stefanelli x Nouet (VD); 19m Fernández x Kletnicki (VD); 29m Lastra x Farías (G); 42m Montiveros x Oga (G). AMONESTADOS: Pérez y Valdez (VD); Corvalán, Carranza, Amaya, Oga, Lastra y Pomba (G). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Gerardo Méndez Cedro.

Primera Nacional:

Villa Dálmine recibe a Gimnasia (M) con la idea de volver al triunfo en casa

