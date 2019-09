La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 DT de Villa Dálmine:

El entrenador de Villa Dálmine analizó ayer a su rival de esta tarde: "Es un equipo muy combativo", explicó. "Trataremos de imponernos para no caer en ese trámite que nos incomode". Ayer al mediodía, luego de la última práctica antes del partido de esta tarde frente a Gimnasia de Mendoza, el entrenador de Villa Dálmine, Lucas Bovaglio, brindó su tradicional conferencia de prensa previa a la fecha y analizó el compromiso que sus dirigidos encararán por esta cuarta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. "Esta semana trabajamos tratando de preparar un partido que, a priori, lo vislumbramos complicado por la incomodidad que te genera el rival. Gimnasia no ha recibido goles y es un equipo muy combativo, duro, que generalmente te lleva a jugar mal. Entonces tratamos de trabajar para imponernos nosotros y no caer en ese trámite que nos incomode, porque la idea es reencontrarnos con la victoria", explicó el DT Violeta. "Gimnasia empieza a defender desde sus dos delanteros, que son muy intensos y generan que la salida desde el arco rival no sea prolija. Ahí podemos llegar a tener una dificultad. Si no tenemos una circulación rápida desde el fondo, no solamente podemos perder la pelota en zona defensiva, sino que nos va a costar elaborar y vamos a terminar dividiendo, algo que queremos evitar. Por eso estuvimos ensayando para que la circulación del balón en la zona defensiva sea rápida, precisa y fluida y podamos evitar esa primera línea de presión de Gimnasia", amplió Bovaglio sobre el partido que espera hoy en Mitre y Puccini. Finalmente, en el análisis del rival, el entrenador marcó que el elenco mendocino juega 4-4-2, "con una defensa muy dura que se descompensa un poco por el lado izquierdo", sector por el que Leandro Aguirre (marcador lateral) se suma al ataque. "Tenemos que estar atento a sus proyecciones y tratar de aprovechar los espacios que puedan surgir. Porque si bien no le han convertido goles, sí le han generado situaciones claras. Por eso no pensamos que es una utopía convertirle a Gimnasia", cerró el DT. En cuanto al funcionamiento de Villa Dálmine, el entrenador ratificó que volverá a jugar 4-3-3, tal como lo ha hecho hasta el momento, pero que para este encuentro analiza "la posibilidad de cambiar el sistema de acuerdo a cómo se desarrolle el partido". Y respecto a la decisión de reemplazar a Denis Brizuela y darle la titularidad a Facundo Affranchino, el DT señaló: "En las últimas semanas, Facundo ha entrenado muy bien, ha trabajado a contraturno para ponerse a tono. Puede llegar a faltarle ritmo de competencia, pero eso lo va a tomar con los partidos y, más allá de eso, lo hemos visto bien y creemos que puede ser una solución para este partido. Necesitamos un jugador de sus características para este partido. La idea de su ingreso es tener un poco más de juego asociado interno. Sumar pases entre líneas y ganar espaldas al doble 5 de ellos, que es bien mixto, porque cuando deben jugar, juegan; y cuando deben defender, son bien combativos". Finalmente, en relación a lo que ha mostrado este Villa Dálmine en las primeras tres fechas, Bovaglio apuntó hacia dónde espera ver mejoras: "Queremos prolongar los buenos momentos que tiene el equipo, que aparece por chispazos. No podemos permitirnos eso: tenemos que ser un equipo que se posicione en el campo y que presione por períodos más extensos y que cuando tenga la pelota, la maneje no en una acción, sino en un lapso prolongado. Pero los rivales juegan, te van conociendo, te presionan, porque saben que buscamos salir con prolijidad. El equipo debe adaptarse a la propuesta del rival y sostener la suya a lo largo del encuentro".

