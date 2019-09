La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 Nueva Asamblea de Desocupados de la UOCRA







El gremio volvió a pedir por la generación de puestos de trabajo en el sector de la construcción. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional Campana llevó adelante una nueva asamblea de desocupados en su sede gremial de calle Alem y reclamó por la creación de puestos de trabajo. El secretario general del gremio, Oscar Villarreal, lideró el encuentro, del que participaron decenas de trabajadores de la construcción y también referentes políticos locales de la oposición a Cambiemos. "Cuando una familia y un compañero trabajador, producto de no tener esperanza con el trabajo, no tiene para comer, ¿qué viene después? No poder educar a los hijos", razonó el referente gremial. "¿Y qué hacemos si hoy a la mañana o noche le agarra fiebre a un hijo? ¿Vamos a la farmacia y le pedimos remedio a cambio de un pedazo de asfalto?", ironizó Villarreal, haciendo ilusión a una de las consignas principales del gobierno de Cambiemos sobre el avance de la obra pública a pesar del deterioro económico y social. Villarreal aclaró no obstante que "sirve tener un barrio de mejor calidad, pero el mundo no es al revés: las familias piensan en mejorar la calidad de vida cuando las necesidades básicas las puedes contener". Y dijo que los reclamos del sector de la construcción "van más allá de las elecciones". "No le podemos decir al trabajador y la familia que debemos esperar hasta diciembre. Sabemos la cuestión crítica de Argentina, pero sería de mal ser humano escudarnos en esa situación y no verles la cara a ustedes. Sabemos que vamos a escuchar muchos problemas, y que algún compañero por esa presión a lo mejor se descarga en uno. No sé cómo vamos a hacer, pero obviamente vamos a ser solidarios y en cada frente de laburo vamos a intentar sacar algún puesto de trabajo más, aunque sea de favor", aseguró.

Villarreal este jueves, rodeado de una multitud de trabajadores de la construcción sin empleo.



