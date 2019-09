La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 Pablo Moyano ratificó que no habrá paros











El gremialista, hijo de Hugo Moyano, sentenció que el presidente Mauricio Macri "tiene fecha de vencimiento: el 27 de octubre". El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, ratificó que el movimiento obrero no realizará medidas de fuerza para evitar ser tildados de "golpistas", a la vez que advirtió que los primeros dos años de un eventual mandato de Alberto Fernández al frente de la Casa Rosada serían "durísimos". "El Gobierno ha perdido el rumbo desde hace tiempo, por eso hubo una resistencia muy fuerte de parte del sindicalismo. Es un modelo totalmente fracasado y agotado, por más medidas que se tomen a 55 días de las elecciones", sostuvo el referente sindical.

Pablo Moyano ratificó que no habrá paros

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: