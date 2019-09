La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 Opinión:

"Medidas que no nos gustan"

Por José Abel Perdomo













José Abel Perdomo

En recientes declaraciones del candidato/presidente Mauricio Macri ante la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne a los principales popes del sector, manifestó respecto a las medidas tomadas después del impresionante "palazo" propinado por los ciudadanos el 11 de agosto que "Son medidas que no nos gustan, que solo se justifican en la emergencia y son por tiempo limitado" Es realmente preocupante ver a nuestro presidente pidiendo perdón a quienes han ganado fortunas en estos años por tener que tomar algunas medidas que no les gustan ni a ellos ni a él cuando sigue afirmando que el camino que el gobierno ha seguido hasta hoy es lo mejor que nos puede pasar aunque significa sumir en la pobreza y el hambre a grandes sectores de nuestra sociedad. Seguramente Macri se haya referido al control cambiario que se aplica tardíamente para tratar de evitar la descomunal fuga de capitales que se llevó al exterior gran parte del préstamo del FMI que tendremos que pagar todos los argentinos y para tratar de esa manera frenar el drenaje de la reservas del Banco Central en el intento de frenar la suba de la divisa norteamericana. Esta emergencia es fruto ineludible de las políticas neoliberales como las implementadas por Cambiemos desde su primer día de gobierno que se propone una mayor concentración de la riqueza y que incrementa la vulnerabilidad de la economía argentina ante cualquier decisión de los poderes económicos más concentrados. Esta fragilidad de nuestra economía no comienza el 11 de agosto de 2019 sino el 10 de diciembre de 2015 aunque el candidato/presidente siga diciendo que se debe al temor que infunde en "los mercados" un triunfo del Frente de Todos. En su permanente actitud extremadamente inmadura: la culpa siempre es de los otros. Varios medios internacionales se hicieron eco de la crisis económica que atraviesa Argentina. Entre ellos una nota de opinión del diario New York Times desmintió rotundamente que los resultados electorales de las PASO hayan sido el detonante de la brutal corrida de la semana pasada y agrega que "desde la perspectiva de un economista o un científico social, no está claro el motivo por el cual deberíamos temerle al kirchnerismo". También dice "que el ciclo de Macri esté cerca de terminarse y que los rivales lo hayan vencido en las Primarias "no es algo inherentemente negativo para la economía". A su vez define a la herencia del macrismo en materia económica como "un desastre". En el mismo sentido el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, al cuestionar el vertiginoso endeudamiento asumido durante la gestión de Mauricio Macri sentenció "Llorando por Argentina: estoy tratando de entender el desastre". No es cierto que el gobierno no vea la realidad. Lo cierto es que sólo gobierna para las capas más ricas de la sociedad. Sabe de la pobreza y el hambre pero se niega a tratar de solucionarlos. Incluso Macri llegó a decir que "el dolor nos está haciendo crecer". Es por eso que se niega a declarar la emergencia alimentaria pese a que los comedores comunitarios y escolares están desbordados y se lo reclaman varias instituciones sociales incluso la iglesia católica. Resulta repugnante escuchar al Secretario de Gobierno de Cultura Alejandro Pablo Avelluto decir que el hambre es un "slogan de campaña". Estas son las consecuencias de las medidas que le gustan a Macri y que por lo tanto está decidido a continuarlas si por un milagro de Santa Lilita es reelegido por otro período.

Opinión:

"Medidas que no nos gustan"

Por José Abel Perdomo

