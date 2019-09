La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 Efemérides del día de la fecha: 7 de septiembre







DÍA DEL METALÚRGICO En este día se conmemora el nacimiento de Fray Luis Beltrán, fraile franciscano que fabricó armas y luchó en el Ejército de los Andes. Fray José Luis Marcelo Beltrán nació el 7 de septiembre del año 1784 en San Juan. A los 16 años ingresó en el Convento de San Francisco en Mendoza, donde estudió y se apasionó por la física, la matemática, la química y la mecánica. Más adelante, fue trasladado a Chile con la tarea de ser el maestro del coro del convento franciscano, en ese entonces, había estallado la revolución en el país; a pesar de simpatizar con las ideas independentistas el fraile no lo manifestó abiertamente hasta el año 1812 cuando se une como capellán en las tropas de José Miguel Carrera. La derrota en Rancagua en el año 1814 hizo que junto a otros independentistas migrara a Mendoza, provincia en la que conoce al General José de San Martín y es designado por él, gracias a las recomendaciones de Bernardo O´Higgins, teniente segundo del tercer batallón de artillería. Inmediatamente el cura montó su taller en El Plumerillo y con la ayuda del pueblo cuyano fabricó municiones, cañones, pistolas, espadas y granadas fundiendo rejas, herrajes, utensilios metálicos hasta las campanas de la iglesia. Luego de la derrota en la Batalla de Cancha Rayada, el Ejército de los Andes se encontraba totalmente desanimado y sin esperanzas, en vano San Martín trataba de subir los ánimos, cosa que logró el fraile cuando dijo: "perdimos una batalla, pero no la guerra. Tengo en mis depósitos municiones y armas suficientes para que en pocos días podamos transformar esta derrota en victoria"; una mentira que terminaría convirtiéndose en realidad en sólo 16 días de arduo trabajo en el que el pueblo fue protagonista; miles de municiones, cientos de fusiles y 22 cañones serían el resultado de tal hazaña que fue fundamental para la victoria en la Batalla de Maipú. Falleció el 8 diciembre del año 1827. FALLECE GILDA Miriam Alejandra Bianchi nació el 11 de octubre del año 1961 en Villa Devoto, Buenos Aires. Desde un principio su nombre iba a ser Gilda en honor a la actriz estadounidense Rita Hayworth que era protagonista de la película con el mismo nombre, sin embargo, el Registro Civil no lo permitió. "Gil", como le decían cariñosamente, siempre fue una persona extrovertida que le atraía la música, no obstante, la repentinamente muerte de su padre fue un golpe duro que le hizo enterrar su verdadero sueño e interrumpir sus estudios universitarios en las carreras de maestra jardinera y el profesorado de educación física para empezar a trabajar como maestra en el jardín de su madre. En el año 1990 mientras se encontraba mirando casualmente el diario, sus ojos se detuvieron en un anuncio que, en grandes letras negras, convocaba a vocalistas a hacer una audición para un grupo de música tropical; sin siquiera dejar lugar a las dudas "Gil" se presentó al casting y desplegó todo su talento y carisma conquistando a "Toti" Giménez, compositor y tecladista de "Ricky Maravilla", que para el año 1991 la incluyó como cantante en su banda "La Barra". Su madre, Tita, no aprobaba esta decisión de su hija manifestándole cada vez que podía su férrea oposición que junto a las críticas que le hacían ejecutivos de la música por su figura delgada trataron de quebrar a Gilda que segura de sus decisiones se mantuvo firme con su sueño y, después de la disolución de "La Barra", continuo cantando para la banda "Crema Americana". Consciente de su potencial "Toti" la impulsa a lanzarse como solista; es así que en el año 1992 saca su primer álbum "De corazón a corazón", un disco en el que además de cantar se encargó de componer las letras de las canciones "Vamos a ver", "Bésame suave" y "Ven amor". Su primera aparición en televisión fue en el programa "Siempre Sábado" en el que cantó "Lo que fui para ti" y "Mi lindo morenito" y habló sobre su disco debut: "tengo entendido que está vendiéndose muy bien pero estamos recién empezando así que tenemos una larga carrera por delante". En el año 1993 sale el segundo álbum "La única", en el que la canción "La puerta" se convierte en su primer éxito radial; al año siguiente llega "Pasito a Pasito", disco que con la canción "No me arrepiento de este amor" la catapulta al éxito; finalmente en el año 1995 "Corazón valiente" se convierte en su disco más vendido; siendo el mismo disco de oro, platino y doble platino y que hará bailar a todos con "Fuiste". Falleció a los 35 años, en el año 1996, después de un accidente fatal Villa Paranacito, Entre Ríos. ARGENTINA SALE CAMPEÓN DEL MUNDIAL DE FÚTBOL JUVENIL Un día como hoy en el año 1979, la selección salía campeón de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil disputada en Japón. Dirigidos por César Luis Menotti, el plantel conformado por Osvaldo Rinaldi, Juan Simón, Sergio García, Hugo Alves, Diego Maradona, Ramón Díaz y Osvaldo Escudero debutó con una goleada 5 a 0 frente a Indonesia, donde las figuras del partido fueron Ramón Díaz y Diego Maradona al convertir el primero 3 tantos que serían acompañados por 2 del segundo. Luego de vencer a Yugoslavia y a Polonia, la albiceleste se enfrentó a Argelia en un partido en el que los argelinos fueron aplastados por 3 goles de Díaz, 1 de Maradona y 1 de Calderón. La semifinal fue contra Uruguay, eterno rival del país que en cada pelota buscaba desterrar del campeonato a los argentinos, sin embargo, Díaz y Maradona fusilaron el arco y garantizaron el pase a la final. Antes de que se jugará el partido frente a la Unión Soviética, Menotti le dijo a sus muchachos: "señores, ustedes ya son campeones, no me importa el resultado de este partido, ya han demostrado que son los mejores del mundo. Nada de patadas o locuras. Vayan, jueguen y me divierten a los 35.000 japoneses que están en las tribunas". En aquella final los soviéticos abrieron el marcador con un gol de Igor Ponomarev que sería insuficiente frente los cañonazos de Alves, Díaz y Maradona que consagrarían a Argentina campeón.



