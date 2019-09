La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 La cocina de la abuela Berta:

Pasta con salsa a las cuatro cebollas

Por Berta Chudnobsky













Berta Chudnobsky

Setiembre es un mes con muchas efemérides importantes y es un tema que me gusta recordar. El 4 fue el Día del Inmigrante y mañana 8 se celebra el de la Agricultura y su trabajador. Así que pensé una receta para tener a todos presentes. INGREDIENTES - 6 cebollas de verdeo - 1 cebolla morada - 3 puerros - 1 cebolla blanca - 1 diente de ajo - 3 tomates - 3 cucharadas de aceite - Tomillo - ½ vaso de vino blanco - 2 hojas de laurel - Sal y pimienta negra a gusto - Queso parmesano rallado - Mostacholes u otra pasta a gusto PREPARACIÓN Limpiar y cortar las cebollas en juliana, picar el ajo. Cortar en cubitos chicos los tomates. En una sartén con un buen aceite rehogar las cebollas y el ajo. Incorporar el tomillo y el laurel, sumar el tomate y salpimentar, agregar el vino. Dejar cocinar unos minutos para que se integren los sabores. Colar la pasta, colocarla en la sartén caliente, mezclar y servir con el queso rallado. Recuerden a la salsa ponerle unas cucharadas del agua de la cocción. Si ustedes tienen ganas la pasta se puede hacer casera y no solo la italiana sino esa fácil que ya les conté con agua caliente y cortarla a gusto. Tratamos siempre que el vino de las salsas sea de las comidas para homogenizar los sabores. (No comprar uno muy "berreta" para la salsa porque nos puede arruinar todo). Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

