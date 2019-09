La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 Rincon del Tango:

Hoy; Oscar Alonso

Por Raúl Berra







Nombre real: Brandán, Pedro Carlos. - Cantor - 12 de Octubre 1912 - 16 de Enero 1980. Lugar de nacimiento: Ameghino Buenos Aires Argentina. En su novela Don Segundo Sombra, su autor Ricardo Guiraldez escribe una larga dedicatoria a los personajes de la vida real que inspiraron su obra y entre otras citas "a mis amigos domadores y reseros" y entre estos últimos se refiere a once nombres, uno de ellos es Pedro Brandán. Este resero estaba casado con una joven de apellido Muñoz y con la que tuvo nueve hijos, el segundo de los cuales resultó nuestro cantor. En 1926, la familia se traslada a Buenos Aires, a la Capital y apenas dos años más tarde ya metido en el canto, debuta en un café de Lavalle y Esmeralda, alguien ha dicho que su primera interpretación fue "La Ultima Copa" era entonces Carlos Brandán. En 1929 llega a la Radio La Voz del Aire, para cantar acompañado por el trío de Vicente Fiorentino, allí también interviene en algunos radioteatros. En 1932, se sube al mítico palquito del café Nacional en la entonces calle Corrientes al 900, lo acompañó la orquesta de Anselmo Aieta. Y contaron que cuando al año siguiente Gardel actuó por última vez en nuestro país, justamente en el teatro que estaba al lado, reparo en su canto y según testimonio de Alberto Vacarezza pidió conocerlo y cuando esto ocurrió le vaticinó el mejor futuro, había reparado en su registro de barítono y su recia interpretación provista de dramatismo. Está Oscar Alonso entre los contados cantores netamente de corte gardeliano. Con la orquesta de Aieta también actuó en el viejo teatro San Martín en funciones que se transmitían por radio, retomando a este medio, fue Juan Canaro quien lo presentó al propietario de Radio Prieto, fue el director artístico de la emisora quien lo rebautiza Oscar Alonso (a esta persona algunas notas lo nombran Eloy Álvarez, un actor cinematográfico de reparto en numerosas películas e incluso premiado por una de sus actuaciones, pero es posible que se trata de un error aquel director fuera Eloy Fernández según un reportaje directo al cantor, en Prieto cumplió un par de etapas, las que se extendieron por los años 1938-1939. Compartió un programa con Hugo del Carril cuando uno cantaba un tango el otro atacaba con un tema criollo. De 1939 a 1941 intervino en el teatro Liceo en la Obra Boite rusa con los actores José Olarra, Pierina Dealessi entre otros. Siempre fue cantor solista con extensas giras por América como aquella que larga en Chile en 1945 y se extendió, hasta Cuba donde estuvo largo tiempo a punto de declarar que luego del suyo era el país que más amaba. Tuvo también actuaciones por los barrios y ciudades cercanas a Buenos Aires, pero el recordaba especialmente 25 actuaciones continuas a sala llena, en el cine 25 de Mayo del barrio Villa Urquiza. Debutó con "San José de Flores" y "Llueve" en el año 1936, acompañado por guitarristas diversos entre ellos José Vanet y circunstancialmente por las orquesta de Argentino Galván, la estupenda etapa con Héctor Artola y la final con Carlos García, con este último registra muchos temas que fueron editados en cuatro larga duración por los sellos Odeón y Varieté que también pertenecía a Odeón. Varios autores le cedieron temas para que fueran estrenados por él, "La Abandoné y no sabía", "Por el Camino adelante", "Barrio Pobre" y otros. Y fue autor de un par de temas "Yo no quiero que le Escribas" y "Tardecita de Campo". Su figura aparece en dos cortos de los varios que fueron producidos por el noticiero semanal, Sucesos Argentinos y de los cuales la mayoría se han extraviado. En el primero de ellos se ofrece el tango "Que Nunca me Falte" y en el otro una muy curiosa versión de "Senda Florida", con la orquesta de Juan Polito y la intervención de Carlos Roldán y Chola Luna quienes junto a Oscar Alonso, cantan por separado un fragmento cada uno. El Film "Mi Noche Triste" de Lucas De Mare estrenado en Enero de 1952 con argumento inspirado con mucha fantasía en el gran letrista Pascual Contursi, termina con una escena final donde se escucha la voz de Alonso cantando el tango que da título al film. Oscar Alonso fue uno de los más grandes cantores de tango después de Gardel, sin ninguna suda.





