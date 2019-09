La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 Liga Campanense:

Las Campanas le ganó a las Praderas en el inicio de la 16ª fecha del Oficial







Anoche se impuso 2-1 como local y se escapó en la cima de las posiciones del Grupo B. Hoy no habrá actividad, por lo que para mañana quedaron programados cinco encuentros. La jornada se cerrará el lunes con el clásico de Otamendi. La 16ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol se puso en marcha anoche con la victoria de Atlético Las Campanas por 2-1 sobre Atlético Las Praderas por el Grupo B. De esta manera, el último campeón se escapó en la cima de las posiciones de su zona, quedando ahora a tres puntos de distancia de La Josefa, que se ubica en segundo lugar, pero que una vez culminada la jornada volverá a igualarlo, dado que sumará las tres unidades correspondientes a su encuentro de esta fecha frente a Puerto Nuevo (se retiró del certamen). Los goles de Las Campanas ayer por la noche fueron marcados por Enzo Ramallo (de penal) y Franco Otta. Así, el conjunto dirigido por Luis Cejas y Carlos Navazzotti dio vuelta un partido muy friccionado, de mucha pierna fuerte y polémico arbitraje, que Las Praderas había comenzado ganando con tanto de Jorge Borré, de penal. Hoy sábado no habrá partidos programados, dado que por el operativo policial que demanda la presentación de Villa Dálmine en la Primera Nacional (juega 15.30 con Gimnasia de Mendoza) no permite disponer de efectivos para custodiar las canchas de la Liga. Así, mañana domingo se disputarán cinco encuentros (cuatro de ellos en Las Campanas y uno en La Josefa), mientras que la programación se cerrará el lunes por la noche con el clásico de Otamendi entre el Gallito y Leones Azules que se disputará desde las 20 horas en Las Campanas. Fuera de la programación quedaron los partidos Defensores de La Esperanza vs Villa Dálmine (el Violeta podría dejar el certamen), Malvinas vs Deportivo Río Luján (retirado del torneo) y el mencionado La Josefa vs Puerto Nuevo (se bajó también). En tanto, Lechuga quedará libre en el Grupo A, mientras que Las Palmas hace lo propio en el B.

ATLÉTICO LAS CAMPANAS SE IMPUSO ANOCHE CON GOLES DE ENZO RAMALLO Y FRANCO OTTA. FECHA 16 - PROGRAMACIÓN VIERNES - 20.00 horas: Atlético Las Campanas 2 - Atlético Las Praderas 1 DOMINGO - 10.00 horas: San Jacinto vs Barrio Lubo / En Las Campanas - 10.30 horas: Deportivo San Cayetano vs Malvinas / En La Josefa - 12.00 horas: Mega Juniors vs Desamparados / En Las Campanas - 14.00 horas: Villanueva vs Albizola / En Las Campanas - 16.00 horas: El Junior vs Dep. San Felipe / En Las Campanas LUNES - 20.00 horas: Otamendi vs Leones Azules / En Las Campanas

