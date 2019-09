La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 Hoy se disputa la 18ª fecha del Torneo Femenino







Se jugará en cancha de Leones Azules desde las 9.45. Juventud Unida y Las Palmas "B" comparten el liderazgo con 38 puntos. Hoy se disputará la 18ª fecha del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol. Será a partir de las 9.45 en cancha de Leones Azules de Otamendi, con la siguiente programación: Las Palmas "B" vs La Josefa (9.45), Leones Azules vs Villanueva (11.00), Deportivo San Felipe vs Mega Juniors (12.15), Defensores de La Esperanza vs Otamendi (13.30), Juventud Unida vs Las Palmas "C" (14.45), Atlético Las Praderas vs Las Palmas "A" (16.00). El pasado sábado, durante la disputa de la 17ª jornada, se dieron los siguientes resultados: La Josefa 3-1 Defensores de La Esperanza, Las Palmas "B" 3-1 Las Palmas "C", Leones Azules 2-0 Mega Juniors y Las Palmas "A" 7-0 Villanueva. En el anteúltimo partido de la fecha, Otamendi le ganaba 1-0 a Deportivo San Felipe, pero el encuentro debió ser suspendido en el entretiempo por la descompensación de un árbitro. Así, este cotejo será reprogramado al igual que Juventud Unida vs Atlético Las Praderas, que jugaban a continuación. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Juventud Unida (-1PJ) y Las Palmas "B", 38 puntos; 3) Las Palmas "A" (-1), 37 puntos; 4) Otamendi (-2), 34 puntos; 5) La Josefa, 34 puntos; 6) Leones Azules, 25 puntos; 7) Las Palmas "C", 16 puntos; 8) Atlético Las Praderas, 12 puntos; 9) Mega Juniors y Defensores de La Esperanza, 11 puntos; 11) Deportivo San Felipe (-1), 9 puntos; 12) Villanueva, 2 puntos.

EL TORNEO FEMENINO MUESTRA A CINCO EQUIPOS PELEANDO FUERTE EN LA ZONA ALTA DE LA TABLA



