Puerto Nuevo Vs. Dep. Paraguayo

Por Gustavo Belsué











ENCUENTRO Nº 38. En 37 partidos, Puerto Nuevo ganó 17 veces, Dep. Paraguayo logró 13 victorias y empataron en 7 oportunidades. Puerto convirtió 49 goles, mientras que Dep. Paraguayo marcó 45. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 18 partidos, Puerto Nuevo ganó 11 (28 goles) y Paraguayo logró 4 victorias (16 goles). Empataron 3 veces COMO LOCAL DEP. PARAGUAYO. En 19 juegos, Deportivo Paraguayo ganó 9 (29 goles) y Puerto Nuevo venció en 6 ocasiones (21 goles). Igualaron en 4 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El lunes 26 de noviembre de 2018, por la 13ª fecha del Campeonato de Primera D 2018/19, Puerto Nuevo se impuso 3-0 con goles de Santiago Correa, de penal, Mauricio Ruiz y Diego Pertossi. Arbitraje de Edgardo Kopanchuk. Se jugó en cancha de Liniers. APOSTILLAS: Ocho partidos sin perder ante Dep. Paraguayo acumula el equipo campanense, con 5 victorias (las últimas cuatro de manera consecutivas) y 3 empates. La última derrota aconteció el sábado 28 de marzo de 2015, por la 3ª fecha del campeonato de Primera D. Fue por 2 a 0, con goles de Gastón Aranda y Lucas Inguimbert. Como local, Puerto Nuevo suma 3 juegos sin derrotas, con 2 victorias y un empate. Y como visitante, 5 partidos sin derrotas, con 3 victorias (las dos últimas de manera seguida) y 2 empates. El último traspié fuera de Campana ocurrió el domingo 31 de marzo de 2013, por la 26ª fecha del campeonato de Primera D 2012/13. Fue en cancha de Liniers, por 2 a 1, con goles de Jonathan Soto y Marcelo Mercado para Paraguayo (Maximiliano Frutos, el tanto Portuario). MAXIMOS GOLEADORES DE PUERTO NUEVO: Juan Pablo Martínez (3), Orlando Sosa (3), Velázquez (2), Fossatti (2), Marcelo Pasquet (2), Cristian Gualdoni (2) y Sebastián Ferrario (2). MÁXIMOS GOLEADORES DE DEP. PARAGUAYO: Alcides Miranda Moreira (5), Rizzone (3), Dely Valdez (3), Santillán (3), Ocampos (2), Machuca (2), Leandro Ortíz (2) y Pablo Burgos (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE VISITANTE DE 1988: El sábado 30 de enero, por la 34ª fecha del Campeonato de Primera D 1987/88, Deportivo Paraguayo y Puerto Nuevo igualaron 1-1 en un partido cuya síntesis fue la siguiente: DEPORTIVO PARAGUAYO (1): Licers; Yusim, Ruiz, Ibarra y Salinges; Cáceres, Benito, Manera y Rizzone; Baiz y Aguirre. DT: Vidal Ayala. PUERTO NUEVO (1): Gustavo Cella; Ramón Antúnez, Oscar Rodríguez, Walter Montani y Horacio Forgione; Ramón Carelli (Rubén Stella), Julio Viso y Rubén Boumerá; Hugo Yedro, Ernesto Antivero (Pablo Orfila) y Angel Azcurra. DT: Carlos Alberto Pérez. CANCHA: At. Lugano ÁRBITRO: Álvarez de Toledo

