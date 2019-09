La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 Breves: Fútbol







EMPATÓ ARGENTINA En su primer amistoso de la fecha FIFA de septiembre, la Selección Argentina igualó 0-0 con Chile en un partido disputado en Los Angeles. La formación que presentó Lionel Scaloni fue la siguiente: Agustín Marchesin; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (Marcos Acuña); Rodrigo De Paul (Nicolás Domínguez), Leandro Paredes (Guido Rodríguez), Giovani Lo Celso (Exequiel Palacios); Paulo Dybala (Alexis Mac Allister), Lautaro Martínez y Joaquín Correa (Lucas Alario). El próximo compromiso para la Selección Nacional será el martes 10 frente a México en el estadio Alamodone de San Antonio, en el estado de Texas. ELIMINATORIAS EUROCOPA En la continuidad de las Eliminatorias para la Eurocopa 2020, ayer se disputaron los siguientes partidos: Estonia 1-2 Bielorrusia, Chipre 1-1 Kazajistan, Alemania 2-4 Holanda, Eslovaquia 0-4 Croacia, Gales 2-1 Azerbaiyan, Austria 6-0 Letonia, Eslovenia 2-0 Polonia, San Marino 0-4 Bélgica y Escocia 1-2 Rusia. COPA ARGENTINA Por los Octavos de Final de la Copa Argentina, Lanús se medirá esta tarde con Argentinos Juniors en un partido que definirá al primer equipo clasificados a Cuartos (el ganador enfrentará luego al vencedor de Independiente vs Defensa y Justicia). El encuentro se disputará desde las 17.10 con transmisión de TyC Sports. PRIMERA B METRO Hoy comenzará la quinta fecha del Torneo Apertura con tres partidos que se disputarán desde las 15.30 horas: Colegiales vs Villa San Carlos, Comunicaciones vs Acassuso y Tristán Suárez vs Sacachispas. PRIMERA C Ayer, en el inicio de la 7ª fecha del Torneo Apertura, El Porvenir igualó 1-1 como local con Luján (en el ST ingresó el campanense Germán Águila, quien debutó así en el Lujanero). La programación continuará hoy con tres partidos que se jugarán desde las 15.30: Midland vs Central Córdoba (R), Leandro N. Alem vs San Martín (B) y Cañuelas vs Victoriano Arenas.



