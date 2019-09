La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 Handball:

Por la cuarta fecha de la Quinta División de la FEMEBAL, los Celestes vencieron 24-16 a SAG Polvorines "C" y se mantienen como escoltas de CEDEM Caseros. Mañana visitan a Defensores de Glew. La Primera Caballeros del Campana Boat Club consiguió su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura de Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) al superar el último domingo por 24-16 a Sociedad Alemana de Polvorines "C" como local. De esta manera, después de caer en el debut contra All Boys, el Bote enderezó rápidamente su rumbo y transita por la senda ganadora con triunfos sobre Universidad de Luján "C", Municipalidad de Vicente López "C" y SAG Polvorines "C". Así, ahora, acumula 10 puntos y se encuentra en la segunda posición, sólo por detrás de CEDEM Caseros, que derrotó 35-25 a UNLu "C" y sigue perfecto (12 puntos). Además, con este nuevo triunfo, el CBC se acomodó mejor en la Tabla General, que se conforma con los resultados de los torneos Apertura y Clausura. Allí se encuentra en la tercera posición con 39 puntos, por detrás de CEDEM Caseros (44) y Colegio Guadalupe "B" (43) y por delante de Comunicaciones "B" y Colegio José Hernández (ambos suman 38). Los demás resultados de la cuarta fecha del Clausura fueron: Auxiliar Merlo "B" 28-24 Municipalidad de Vicente López "C"; Juventud Unida "B" 35-27 Defensores de Glew; Comunicaciones "B" 18-23 Municipalidad de Almirante Brown; Colegio José Hernández 28-27 Colegio Guadalupe "B"; y All Boys 20-21 Deportivo Morón. Por la quinta y próxima fecha, los Celestes visitarán el domingo a Defensores de Glew en una jornada en la que también se disputarán los siguientes partidos: Universidad de Luján "C" vs All Boys, Municipalidad de Vicente López "C" vs CEDEM Caseros, SAG Polvorines "C" vs Auxiliar Merlo "B", Municipalidad de Almirante Brown vs Juventud Unida "B", Colegio Guadalupe "B" vs Comunicaciones "B" y Deportivo Morón vs Colegio José Hernández.

LOS MAYORES DEL CBC ESTAN SEGUNDOS EN EL CLAUSURA Y TERCEROS EN LA GENERAL DEL AÑO.

EMPATARON LAS MAYORES El pasado fin de semana, la Primera Damas del Campana Boat Club igualó 28-28 frente a CID Moreno "B" por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Cuarta División de la FEMEBAL. De esta manera, las Celestes tienen ahora registro de una victoria, un empate y una derrota en este certamen y con 6 puntos comparten la 7ª posición, a tres unidades de distancia del terceto de punta: Instituto Grilli, Villa Calzada y SECLA (con un partido más) suman 9 puntos. Los resultados de la tercera fecha fueron: Laferrere 34-12 Municipalidad de Almirante Brown, Municipalidad de Escobar 20-29 Villa Calzada, SECLA 14-17 Racing Club; Instituto San Pablo Wilde 17-17 Comunicaciones; San Lorenzo 25-30 Universidad de La Plata; e Instituto Grilli 24-23 Municipalidad de Ensenada. Hoy, por la cuarta fecha, las chicas del CBC visitarán a Racing Club en una jornada que también tendrá los siguientes encuentros: Municipalidad de Almirante Brown vs Municipalidad de Escobar, Villa Calzada vs SECLA, CID Moreno "B" vs Instituto San Pablo Wilde, Comunicaciones vs San Lorenzo, Universidad de La Plata vs Municipalidad de Ensenada y Laferrere vs Instituto Grilli.

