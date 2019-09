El pasado fin de semana, la Primera Damas del Campana Boat Club igualó 28-28 frente a CID Moreno "B" por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Cuarta División de la FEMEBAL. De esta manera, las Celestes tienen ahora registro de una victoria, un empate y una derrota en este certamen y con 6 puntos comparten la 7ª posición, a tres unidades de distancia del terceto de punta: Instituto Grilli, Villa Calzada y SECLA (con un partido más) suman 9 puntos.

Los resultados de la tercera fecha fueron: Laferrere 34-12 Municipalidad de Almirante Brown, Municipalidad de Escobar 20-29 Villa Calzada, SECLA 14-17 Racing Club; Instituto San Pablo Wilde 17-17 Comunicaciones; San Lorenzo 25-30 Universidad de La Plata; e Instituto Grilli 24-23 Municipalidad de Ensenada.

Hoy, por la cuarta fecha, las chicas del CBC visitarán a Racing Club en una jornada que también tendrá los siguientes encuentros: Municipalidad de Almirante Brown vs Municipalidad de Escobar, Villa Calzada vs SECLA, CID Moreno "B" vs Instituto San Pablo Wilde, Comunicaciones vs San Lorenzo, Universidad de La Plata vs Municipalidad de Ensenada y Laferrere vs Instituto Grilli.