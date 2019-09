La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 Básquet:

La Selección Abzc Sub 13 comenzó el Provincial con triunfo







El equipo, que cuenta con tres campanenses, venció a Necochea por 84-81. El jueves comenzó el Torneo Provincial Sub 13 que se desarrolla en Necochea y que cuenta con la participación del Seleccionado de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), que ganó su clasificación a este certamen al imponerse en el Zonal disputado en Pergamino. El combinado de nuestra región contó con cinco campanenses en el Zonal, pero este aporte se redujo de cara al Provincial, dado que el entrenador Juan Negro sumó tres refuerzos de Pergamino y San Nicolás y quedaron marginados Danilo Beber (del Club Ciudad de Campana) y Manuel Rodríguez Keller (del Campana Boat Club). Así, en la Selección ABZC se mantuvieron Blas Márquez y Agustín Diez (del Boat Club) y Andrés Ferricioni (de Náutico Zárate). El plantel lo completan los tres refuerzos (Manuel Ramos, Santiago Davini y Lucas Boni Fernández) y los restantes jugadores de la región: André Gambale (Sportivo Escobar), Facundo Deldo (Náutico Zárate), Santiago Pobian (Náutico Zárate), Sebastián Rocha (Sportivo Pilar), Ramiro Almirón (Sportivo Pilar) y Santiago Fournier (Belgrano de Zárate). En su debut, el Seleccionado de la ABZC superó 84-81 al local Necochea. Además, en esa primera fecha, Mar del Plata le ganó 100 a 89 a La Plata; y Bahía Blanca venció 94 a 82 a Chivilcoy.

LA SELECCIÓN SUB 13 CLASIFICÓ AL PROVINCIAL AL GANAR EL ZONAL EN PERGAMINO.



Básquet:

La Selección Abzc Sub 13 comenzó el Provincial con triunfo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: