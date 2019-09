La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 Fisicoculturismo y Fitness:

Marianela López competirá hoy en el Sudamericano de Ecuador







La atleta campanense se presentará en Bikini Fitness, en lo que será su segunda experiencia internacional. "Me siento feliz y orgullosa por poder representar a Argentina y a mi querida ciudad de Campana. Voy a dar todo para tratar de demostrar los resultados de todo el esfuerzo que he hecho día a día", le contó a LAD. Con la organización de la Confederación Sudamericana de Físico Culturismo y Fitness (CSFF) y el aval de la IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness), este fin de semana se desarrollará el 45º Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo y Fitness en las instalaciones de la Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Allí está la campanense Marianela López, quien hoy competirá en la categoría Bikini Fitness Amateur como representante de la Federación Argentina. "Apenas llegué a Quito sentí una mezcla de emociones y ganas de llorar, pero de felicidad por todo lo logrado", le contó la atleta a LAD desde Ecuador. "Nunca imaginé que iba a llegar tan lejos. Muchas veces con el cansancio, el trabajo o la dieta se me ha cruzado por la cabeza parar. Pero acá estoy: he sido más fuerte y mis sueños pudieron más", agregó quien entrena en el Gimnasio Power Gym. Será la segunda experiencia internacional para la vecina de nuestra ciudad, dado que en 2018, año en el que se coronó Campeona Argentina, participó del 44º Sudamericano que se llevó adelante en Paraguay, donde culminó en el 5º puesto entre once atletas en su categoría. Ahora, más allá que su principal objetivo es "disfrutar" de esta oportunidad de "compartir con atletas profesionales que son reconocidos en el ambiente", también tratará de mejorar esa ubicación: "Me siento feliz y orgullosa por poder representar a Argentina y a mi querida ciudad de Campana. Este sábado será un gran día, uno muy importante para mí. Voy a dar todo para tratar de demostrar los resultados de todo el esfuerzo que he hecho día a día", explica Marianela. Actualmente, la categoría Bikini Fitness es la modalidad que atrae a mayor cantidad de público, probablemente gracias a que esta variante, aunque no pierde la esencia del culturismo, muestra cuerpos más "naturales y proporcionados", según el sitio Mussa. "El Bikini Fitness es más modelaje, tipo de playa. Nos pintamos el cuerpo con una especie de bronceador, nos maquillamos, nos hacemos peinado, uñas… Es una disciplina que tiene mucha producción", detalla Marianela. La campanense entrena desde hace cuatro años en Power Gym y compite desde 2016. En Bikini Fitness Junior salió campeona en todos los torneos de los que participó. Luego, en 2018, ya como Senior, fue Campeona Argentina y participó del Sudamericano de Paraguay. Y en este 2019, aunque no pudo repetir como campeona argentina, igualmente logró clasificar al Sudamericano. "Hay mucho esfuerzo detrás de todo esto. Por ello quiero agradecerles a mis entrenadores Leo Zárate y Cris Lacio; a mi pareja Sebastián, que siempre está conmigo y me apoyó desde el primer momento que decidí dedicarme a este deporte; y también a Javier Contreras, porque ya es el segundo sudamericano en que me da una gran mano para que pueda viajar a competir", cerró Marianela, quien hoy estará compitiendo en Quito, representando a la Federación Argentina y, también, a nuestra ciudad.

MARIANELA LÓPEZ, AYER, AL CONCRETAR LA INSCRIPCIÓN A ESTE 45º SUDAMERICANO DE FÍSICOCULTURISMO Y FITNESS.



Fisicoculturismo y Fitness:

Marianela López competirá hoy en el Sudamericano de Ecuador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: