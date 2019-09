La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/sep/2019 Breves: Polideportivas







ARGENTINA, A CUARTOS La Selección Argentina de Básquet se clasificó a los Cuartos de Final del Mundial de China al superar ayer 87-67 a Venezuela en el inicio de la segunda fase. Con este triunfo, los dirigidos por Sergio Hernández mejoraron su record a 4-0 y mañana definirán con Polonia (venció 79-74 a Rusia y también está 4-0) el primer puesto del Grupo I. Las figuras argentinas ante la Vinotinto, en el marco de una sólida actuación colectiva, fueron el alero Gabriel Deck (25 puntos), el base Facundo Campazzo (16 puntos y 9 asistencias) y el ala-pivot Luis Scola (15). En tanto, por el Grupo J, Serbia (4-0) apabulló 90-47 a Puerto Rico (2-2) y definirá el primer lugar de su zona contra España (4-0), que sufrió para vencer a Italia (2-2) por 67 a 60. Primero y segundo de este Grupo J se cruzarán con segundo y primero del Grupo I que integra Argentina. Hoy continuará la segunda fase. Por el Grupo K, Brasil (3-0) se medirá ante República Checa (2-1) desde las 5.30, mientras que Estados Unidos (3-0) jugará ante Grecia (2-1) a partir de las 9.30. Y por el Grupo L, Australia (3-0) enfrentará a República Dominicana (2-1) desde las 5.00, mientras que Francia (3-0) chocará con Lituania (2-1) a partir de las 9.00. TC EN MARCHA La 11ª fecha de la temporada del Turismo Carretera, primera de la Copa de Oro, se puso en marcha ayer en el autódromo de Rafaela con dos sesiones de entrenamientos. En la primera, Juan Martín Trucco fue el más veloz con un tiempo de 1m27s148; y en la segunda, Mauricio Lambiris estableció el mejor registro de la jornada: 1m26s196. La actividad continuará este sábado con una tercera tanda de entrenamiento (11.40) y la clasificación (15.05). ZEBALLOS SUBCAMPEÓN El marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers no pudieron en la final de Dobles del US Open ante la pareja Nº 1 del mundo, integrada por los colombianos Juan Sebastián Cabal y Roberto Farah, quienes se impusieron 7-6 y 7-5 y se quedaron con su segundo título consecutivo de Grand Slam (se habían coronado en Wimbledon recientemente). El consuelo para "Cebolla" es que a partir del lunes quedará en el tercer puesto del ranking mundial de la especialidad, sólo por detrás de los dos colombianos. FERNANDEZ SEMIFINALISTA El cordobés Gustavo Fernández avanzó ayer a las semifinales del US Open en Tenis Adaptado luego de vencer 7-6 y 6-3 al sueco Stefan Olsson. El argentino, Nº 1 del ranking mundial de la especialidad, busca coronar el Grand Slam después de haberse consagrado este año en Australia, Roland Garros y Wimbledon.



