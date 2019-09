La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/sep/2019 Regionales:

El juez federal con asiento en Campana realizó allanamientos por la supuesta malversación de fondos en la entrega de microcréditos. Se sospecha que habrían sido utilizados para fines electorales. Los allanamientos se llevaron a cabo este viernes en el área de Legales del Municipio, pero también en el Banco Nación y nada menos que en quince corralones de venta de materiales para la construcción del distrito, en busca de documentación. La justicia federal ya había allanado oficinas municipales a raíz de una denuncia judicial por supuesta malversación de fondos destinados a la entrega de microcréditos para refacciones a viviendas. Se trata del programa Mejor Hogar, que coincidió con la campaña electoral del año 2017 y que fue luego suspendido en 2018 para reactivarse otra vez en las últimas semanas. Entre otra documentación, los agentes judiciales requirieron el convenio entre Nación, quien otorga los fondos, y el Municipio; el listado de los beneficiarios y los corralones que proveyeron los materiales. Los microcréditos están destinados a la conexión a redes de agua, cloaca, gas e instalación segura de electricidad, contra-pisos, aislación, artefactos a gas natural, revoques y pintura. Son por un monto de hasta 24.000 y hasta diciembre de 2017 se llevaban entregados más de 8.000 en el distrito gestionado por el intendente Nicolás Ducoté. Pero según la denuncia presentada por la concejal Paula González, del Frente de Todos, existen "decenas de casos" de beneficiarios que figuran en los listados pero nunca recibieron el dinero. La denuncia apunta al intendente Nicolás Ducoté y al Presidente de la empresa estatal de Vivienda y Hábitat de Pilar (SAPEM), Federico Leonhardt, cuyas oficinas también fueron allanadas este viernes por la Justicia. En el escrito se plantea la posible comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, mal desempeño y abuso de autoridad. Señala el dinero recibido en el marco de un Convenio firmado con las Secretarías de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior -unos $300 mil según el texto del acuerdo-, "fue utilizado con fines electorales" y pide que se investigue cuál fue el destino real del dinero dado que "hubo un procedimiento ordenado y sistemático para hacerse de esos fondos y que no lleguen a los destinatarios reales, que eran los vecinos en situación de vulnerabilidad". La denuncia se disparó tras un audio que circula "en donde se escucha claramente cómo un hombre le ofrece a una vecina un crédito en nombre de la Municipalidad de Pilar pidiéndole, como única condición para recibirlo, su voto", señalaron voceros de los denunciantes. Además, advierten el uso de estos préstamos con fines meramente electorales: "Curiosamente los microcréditos funcionan y se otorgan siempre en época de elecciones. La primera vez que el Municipio salió a entregarlos fue en 2017, en plena campaña legislativa. Ahora, a dos meses de las elecciones generales, volvemos a escuchar de vecinos a los que les ofrecen estos préstamos. Pero no vimos que este programa se haya trabajado de manera sostenida a lo largo de la gestión de Ducoté", agregaron. Según se detalla, como parte del procedimiento, los vecinos que se postularan a los préstamos debían presentarse con DNI, un servicio a su nombre y "luego de un procedimiento no determinado ni publicitado" recibían un "certificado" con el cual podían dirigirse a un corralón en donde les eran entregados materiales por un valor de hasta $15.000. "Son numerosos los casos de vecinos que figuran como supuestos beneficiarios del Programa pero que afirman que nunca pidieron uno de estos préstamos. Es gente que nunca recibió ni la plata ni los materiales. Y que, mucho menos, cumplió con ninguna de las condiciones que establece el programa, como la devolución de la plata en cuotas", señala el portal Pilar a Diario.

