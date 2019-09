Como local venció 2-0 a Gimnasia de Mendoza con tantos de Matías Ballini en el final del PT y de Alejandro Maciel en el inicio del ST. El Violeta se acomodó mejor al trámite desde la ventaja y justificó la victoria que lo dejó a un punto del líder Sarmiento (J), su próximo rival. Un plantel renovado, con mucha juventud; una idea de juego que asume riesgos; y el siempre difícil y competitivo campeonato de la Primera Nacional. Ese escenario se le presentaba a Villa Dálmine en el inicio de la temporada, con la particularidad que tres de sus primeros cuatro compromisos iban a ser como locales. Por ello, hacerse fuerte en casa desde el inicio era un objetivo a cumplir. Y se puede dar por cumplido después del triunfo 2-0 que consiguió ayer sobre Gimnasia de Mendoza por la cuarta fecha de la Zona 2. Con este resultado, el Violeta cosechó 7 de los 9 puntos que disputó en Campana y se encuentra hoy en la segunda posición de la Zona 2, apenas un punto por detrás de Sarmiento de Junín, su próximo rival (se enfrentarán el sábado 14 a las 15.30 en el estadio Eva Perón). Así, los números le cierran al equipo dirigido por Lucas Bovaglio. Después está el rendimiento colectivo, que todavía no termina de consolidarse con una actuación sostenida a lo largo de los 90 minutos. Por eso, lo mejor se ve "por chispazos", como señala el DT. Suelen ser momentos de mucha intensidad y, sobre todo, aquellos en los que Brener y Gallardo entran en juego con mayor frecuencia y espacios. Sus arranques por las bandas dejan siempre la sensación de que algo va a pasar. Ayer, contra Gimnasia, el primer tiempo de Villa Dálmine mostró más dudas que certezas, porque si bien el equipo lució más equilibrado con Affranchino (más posicional que Brizuela), tuvo muchas dificultades para salir prolijo desde el fondo y encontrar combinaciones que le permitieran progresar en el campo. Pero lo dicho: en un arranque de Gallardo y una gambeta posterior de Brener, el Violeta generó un penal que Ballini cambió por gol en los minutos finales de esa primera parte. Ese tanto (el primero que recibía el elenco mendocino en el campeonato) marcó el rumbo del juego, porque el conjunto de nuestra ciudad volvió a realizar ajustes positivos en el entretiempo y desde el comienzo del complemento fue asumiendo el control del juego. Encima, a los 4 minutos, un cabezazo de Maciel lo llenó de tranquilidad y terminó de desordenar a la visita, que después de un buen arranque de partido se fue diluyendo en contraposición a un Villa Dálmine que se apoyó en la ventaja para dominar el trámite y justificar la victoria. Con todavía mucho camino por recorrer, la idea de Bovaglio suma puntos para seguir el proceso de consolidación de un equipo que ahora se preparará para un examen de alta exigencia en Junín. EL PARTIDO Villa Dálmine saltó al campo de juego con el primer cambio que realizó Bovaglio en la formación titular en la temporada: ingresó Facundo Affranchino en lugar de Denis Brizuela. El surgido en River Plate se paró a la derecha de Ballini, mientras que Del Priore se movió a la izquierda del capitán. La presencia de Affranchino le permitió al Violeta tener mayor equilibrio en la mitad de la cancha y contar con un jugador más posicional y con predisposición a pelear la segunda pelota. Aunque en este objetivo, en el arranque del juego, fue importante también un mejor acople de los extremos Brener y Gallardo a la línea media para trabajar en la recuperación. Igualmente, ese inicio de partido le costó al equipo de nuestra ciudad, porque Gimnasia fue ese equipo incómodo que Bovaglio había advertido en la previa, con mucha intensidad para recuperar el balón y con criterio para hacerlo circular cuando asumía en la tenencia. La tendencia del elenco mendocino fue llegar a las bandas para desde allí buscar envíos al área. Así, la salida prolija que el Violeta intentó una y otra vez desde abajo con Ojeda, Maciel y Martínez fue improductiva, porque el visitante ajustó siempre correctamente y expuso dificultades en el manejo (imprecisiones) y también la falta de movimientos para sorprender y romper la presión. Por eso, en los primeros 25 minutos no se dieron situaciones de peligro prácticamente. Apenas algún centro que a la defensa de Villa Dálmine le costó despejar y un slalom de derecha hacia el centro de Brener que no terminó bien resuelto. Pero sobre los 25 aparecieron dos buenos movimientos del local: en uno, Sánchez prefirió dos veces el pase antes que el remate al arco; y en el otro, Sansotre terminó desbordando por derecha y sirviendo un centro que Gallardo cabeceó defectuosamente por el segundo palo. La respuesta de Gimnasia llegó desde un córner: por el corazón del área apareció solo García López y su "cuasi palomita" salió justo a donde se encontraba Ojeda, que pudo controlar en dos tiempos. Después de esos sacudones, el partido cayó en un profundo bache. Porque el Violeta siguió buscando salir prolijo desde el fondo, pero no pudo nunca concretarlo y entonces se llenó de dudas y pelotazos sin destino, al tiempo que crecía el nerviosismo en todo el estadio. Y porque al mismo tiempo, Gimnasia empezó a saltar líneas y a jugar desde la segunda pelota. Entonces, el trámite era tan ordinario como repetitivo. Y en ese contexto se dio el quiebre del juego: Gallardo capturó una pelota suelta y con su tranco largo y frenético escapó por izquierda hasta llegar al área, donde cruzó el centro para la aparición de Brener, quien controló, se hamacó y, cuando parecía que la jugada se diluía, generó el penal tras la barrida de Aguirre (ni protestó). La responsabilidad la volvió a asumir Matías Ballini, quien esta vez eligió un remate fuerte y seco a la derecha de Marchiori y convirtió su segundo gol consecutivo en este campeonato (venía de anotar de penal ante Almagro). El 1-0 le cayó bárbaro al Violeta para irse al vestuario con la tranquilidad de la ventaja en el resultado y tomarse con calma las cuestiones a corregir. Y con ese mejor semblante salió al segundo tiempo. Encima, Pozo mandó a la cancha a Jacobo Mansilla por Alferez y corrió a Mazur como lateral derecho, una situación a la que le sacó provecho rápidamente Gallardo para generar el córner que derivó en el segundo gol: envío al corazón del área de Del Priore y cabezazo goleador de Maciel. El gol acentuó el buen momento del equipo de nuestra ciudad, que tuvo el tercer tanto en un remate de Del Priore que se estrelló en el palo izquierdo de Marchiori. Sin embargo, la salida de Ballini (sobrecarga muscular) le agregó incertidumbre al trámite, porque Bovaglio se quedó sin su referente en el mediocampo y debió suplantar al capitán con el tándem Del Priore-Affranchino, quienes nunca dejaron de soltarse a jugar en terreno ajeno y, entonces, por momentos dejaron libres peligrosos espacios. Igualmente, ante un anodino Gimnasia, el control del encuentro le siguió perteneciendo a Villa Dálmine, que encontraba espacios en campo contrario y desequilibraba en cada intervención de Brener y Gallardo. Haber estado más fino en la resolución de esos ataques (y también contar con mejores respuestas de quienes ingresaron desde el banco) le habría permitido no tener que trabajar hasta el pitazo final para celebrar una victoria muy importante en este camino que transita actualmente: el de la consolidación de una idea de juego y la conformación de un equipo que la interprete. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Facundo Affranchino, Matías Ballini, Nicolás Del Priore; Fabricio Brener, Catriel Sánchez y David Gallardo. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Santiago Moyano, Denis Brizuela, Álvaro Veliez, Matías Ramírez y Marcos Arturia. GIMNASIA (0): Tomás Marchiori; Brian Alferez, Diego Mondino, Renzo Vera, Leandro Aguirre; Federico Mazur, Iván Ramírez, Santiago López García, Lucas Carrizo; Gonzalo Berterame e Ignacio Morales. DT: Diego Pozo. SUPLENTES: Tomás Giménez, Alejandro Molina, Jacobo Mansilla, Luis Maki Salces, Brian Zabaleta, Gonzalo Marronkle y Lisandro Cabrera. GOLES: PT 42m Matías Ballini, de penal (VD). ST 4m Alejandro Maciel (VD). CAMBIOS: ST Mansilla x Alferez (G); 8m Brizuela x Ballini (VD) y Maki Salces x Aguirre (G); 23m Arturia x Sánchez (VD) y Marronkle x Morales (G); y 35m Veliez x Brener (VD). AMONESTADOS: Del Priore (VD); Mondino, Vera y Mazur (G). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Andrés Gariano.

MARCOS ARTURIA INGRESÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO POR UN SENTIDO CATRIEL SÁNCHEZ.





FACUNDO AFFRANCHINO HIZO SU DEBUT EN EL VIOLETA. JUGÓ COMO TITULAR EN LUGAR DE DENIS BRIZUELA.





DAVID GALLARDO VOLVIÓ A SER DESEQUILIBRANTE POR IZQUIERDA.





AGUIRRE SE BARRE Y DERRIBA A BRENER EN LA ACCIÓN QUE DERIVÓ EN EL PENAL QUE CONVIRITÓ BALLINI SARMIENTO EMPATÓ CON ALMAGRO El próximo rival de Villa Dálmine será Sarmiento de Junín, que ayer igualó 0-0 como visitante frente a Almagro y, con ese punto, quedó momentáneamente como único líder de la Zona 2 de la Primera Nacional con 8 puntos. Por esta misma zona, además, Defensores de Belgrano agravó el presente de All Boys (un empate y tres derrotas; sin goles a favor y con seis en contra). En tanto, al cierre de esta edición jugaban Instituto y Chacarita en Córdoba. Por la Zona 1, ayer, Estudiantes de Río Cuarto le quitó el invicto a Atlanta al ganarle 2-1 en Villa Crespo. Así, el elenco cordobés logró su tercera victoria de la temporada e igualó al Bohemio con 9 puntos. Por esta zona, además, Temperley y Alvarado empataron sin goles. Esta cuarta fecha de la Zona 1 concluirá hoy con cuatro partidos. Mientras que por la Zona 2 quedan dos para hoy y otros dos para el lunes. Martínez: "Fuimos justos ganadores" Una de las voces más experimentadas de este Villa Dálmine es la de Gastón Martínez, el segundo marcador central del conjunto que dirige Lucas Bovaglio. Y tras la victoria 2-0 sobre Gimnasia de Mendoza dialogó con La Auténtica Defensa para analizar el encuentro: "Fue un partido duro. En el primer tiempo imaginábamos que íbamos a tener la salida de la pelota, que la tuvimos, pero ellos sabían que nosotros no la queríamos revolear y salieron bien adelante a presionarnos. Y ahí nosotros tuvimos imprecisiones. Después llegó el gol de Matías, nos acomodamos mejor, supimos jugar el partido y fuimos justos ganadores". Sobre la mejora del equipo en la segunda parte, una situación que ya había ocurrido en presentaciones anteriores, "Chaco" explicó: "Muchas veces los chicos no advierten algunas situaciones que se están dando adentro de la cancha y el técnico las corrige en el entretiempo. Y en el segundo tiempo solemos salir mejor, teniendo más claro lo que tenemos que hacer y logramos cambiar el partido". Martínez también se refirió a la dupla que está conformando con Alejandro Maciel, quien ayer marcó su primer gol con la camiseta Violeta: "Es un jugador muy inteligente, que sabe escuchar. Nos hablamos mucho adentro de la cancha y nos vamos entendiendo cada día mejor. El técnico nos pide que salgamos jugando, pero tampoco somos un equipo boludo y sabemos que cuando no se puede, no hay que correr riesgos". Para el marcador central izquierdo, lo mejor de este Villa Dálmine es que "tiene mucho sacrificio" para disputar cada partido: "Por más que estemos jugando bien o mal, los chicos no dejan de correr y así terminan, acalambrados muchas veces", señaló Martínez, quien hizo un balance de los siete puntos que logró el Violeta en estas primeras cuatro fechas: "Lo único que nos hace ruido es no habernos traído nada de Tucumán. Ese punto que ya teníamos con nosotros, porque el partido estaba prácticamente cerrado, nos dolió y nos va a seguir doliendo. Pero estamos bien y tenemos que seguir por este camino, porque jugando así vamos a cosechar más puntos de los que vamos a perder". Finalmente, "Chaco" se refirió al próximo compromiso del equipo de nuestra ciudad, el próximo sábado como visitante ante Sarmiento de Junín: "Todos los partidos en esta categoría son difíciles y, obviamente, visitar a Sarmiento no es la excepción. Sobre todo porque tiene jugadores de jerarquía y experiencia. Pero vamos a ir a Junín de la misma manera que fuimos a Tucumán: a intentar jugar, presionar y hacer nuestro juego".



EL CENTRAL IZQUIERDO TUVO UNA SÓLIDA ACTUACIÓN.

