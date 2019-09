Sobresaliente en las Pruebas Aprender

P U B L I C



Los alumnos del colegio Armonía obtuvieron calificaciones por encima de la media local, regional y nacional tanto en Matemáticas como en Lengua. El Modelo Reggio Emilia. Establecidas desde 2016, las pruebas APRENDER buscan conocer cuál es el estado de nuestro sistema educativo. Así, en octubre de 2018, participaron de la evaluación 19.600 colegios y 574 mil alumnos de sexto grado de la escuela primaria de todo el país y los resultados comenzaron a estar disponibles semanas atrás. En términos generales, puede afirmarse que con respecto a 2016 hubo un significativo avance en Lengua, mientras que en Matemática se registró un grave estancamiento, que pone de manifiesto que casi el 20% de los estudiantes no alcanza el nivel de conocimientos básicos esperados al finalizar la primaria. La novedad para Campana es que los alumnos de 6to. grado del colegio Armonía no sólo se destacaron en ambas materias a nivel regional, sino que en ambos casos, se posicionaron por encima de la media nacional. Así lo confirmó su directora, Nora Taret, al ser consultada al respecto por La Auténtica Defensa. "Es cierto, nos fue muy bien y es un orgullo que compartimos tanto con alumnos, como con sus padres, y con nuestro cuerpo docente. En Matemáticas, tuvimos un 100% de alumnos con una evaluación satisfactoria o avanzada, lo que nos coloca bastante por encima de la media en la ciudad, la región y a nivel nacional. En Lengua no nos fue tan brillante, pero aun así estamos bastante cómodos respecto a la media, tanto municipal, regional y nacional también: un 15% de nuestros alumnos calificó con el básico, que no significa haber reprobado. Pero más allá de los buenos resultados, esto es sólo una foto. No hay que dormirse en los laureles y seguir trabajando tanto en sostener el nivel y como en mejorar donde haga falta. En eso estamos". Según explicó Taret, no encuentra una sola respuesta para el sobresaliente desempeño alcanzado en las pruebas de evaluación diseñadas a partir de contenidos establecidos por el Consejo Federal de Educación. "Sí puedo decir que, incluyendo la arquitectura y espacios de nuestro establecimiento, tanto el nivel inicial como el primario están atravesados por los conceptos pedagógicos basados en el Modelo Reggio Emilia, en los que pone al niño como centro activo del aprendizaje. Es una vanguardia pedagógica en la que se aborda el aprendizaje de una manera personalizada. Nadie se queda atrás: cada uno tiene su ritmo y vamos reforzando donde detectamos que hace falta. Así, por ejemplo dividimos las clases por grupos o incluso, puede llegar a haber un espacio donde alumnos de diferentes edades revisan el mismo concepto y luego vuelven con sus compañeros. Es muy dinámico, requiere alto compromiso de los docentes, pero es efectivo".

Taret, semanas atrás, compartiendo conceptos del Modelo Reggio Emilia con otros colegios privados de Campana y Zárate. “Es muy dinámico, requiere alto compromiso de los docentes, pero es efectivo", comentó.



Sobresaliente en las Pruebas Aprender

