La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/sep/2019 Consenso Federal:

"Somos la alternativa para que no haya mayoria automática en Campana"







El candidato a Intendente de Consenso Federal, Axel Cantlon, presentó a los candidatos de la lista que competirá el próximo 27 de octubre. "El 27 de octubre los campanenses tenemos la posibilidad de elegir una alternativa formada por gente de Campana que trabaja por su ciudad. En los últimos cuatro años vimos como la gestión del municipio fue manejada por gente traída de Capital Federal", resaltó Cantlon. "Hoy las listas mayoritarias tanto del Frente de Todos como de Justos por el Cambio no representan a Campana sino que son solamente representantes de sectores nacionales que los manejan". "La lista de Consenso Federal está integrada por representantes de varios sectores políticos de Campana, como son la Unión Vecinal Más Campana, el GEN, el Socialismo, referentes del peronismo, y de Libres del Sur". "Nuestra lista está integrada por Carlos Gómez, Gilda Gentili, Alberto Craibe, Claudia Giordano, Gustavo Ahumada, Celeste Norese, Sergio Fernández, Marta Daniele, Gabriel Badino y Rosi Bezerra, como candidatos a Concejales". "Además nos acompañan Nora Amondaray, Víctor Romero y Sandra Moreno como candidatos a Consejeros Escolares". "Es importante que nuestro espacio pueda mantener su representación en el Concejo Deliberante para que ninguna de las fuerzas que hoy aparecen como mayoritarias puedan tener mayoría automática para hacer lo que quieran". "Si alguno de estos espacios logra la hegemonía en el Concejo Deliberante, te van a poder subir los impuestos y vos ni te vas a enterar. O van a permitir que llegue el CEAMSE o el peaje a Campana sin que nadie pueda hacer nada". "Es por eso que se necesita que haya una tercera fuerza legislativa que pueda poner equilibrio y ser la voz de los vecinos en el Concejo Deliberante para que todos los temas se discutan de cara a la sociedad antes de su aprobación", concluyó.

Todos los candidatos de consenso federal.





Estos son los Candidatos a concejales.





Candidatos a consejeros escolares.



Consenso Federal:

"Somos la alternativa para que no haya mayoria automática en Campana"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: