La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/sep/2019 Romano y sus equipos técnicos avanzan en la planificación de proyectos junto a profesionales de Provincia y Nación







"Es un orgullo poder trabajar junto a estos destacados vecinos de Campana, quienes realizan un importante aporte para su Ciudad" aseguró el candidato a Intendente por el Frente de Todos, quien anticipó la presencia de referentes profesionales de Axel Kicillof y Alberto Fernández para coordinar los distintos proyectos. "Pensamos la Ciudad desde lo regional, y debemos trabajar articuladamente con el próximo Presidente y el futuro Gobernador, además de los municipios vecinos" confió. Durante la última semana se intensificaron los encuentros de profesionales locales, integrantes de los equipos técnicos del candidato a Intendente del Frente de Todos, Rubén Romano, quienes organizados en grupos de trabajo temáticos, analizan y planifican propuestas y proyectos de crecimiento para la Ciudad, en base a lo relevado durante los encuentros que tuvieron lugar en toda la Ciudad bajo la iniciativa "Un Gran Acuerdo Campanense", donde los vecinos planteaban sus inquietudes y organizaban las prioridades de cada sector. Tras las reuniones con los profesionales de Salud y Desarrollo Urbano, Romano expresó: "Es un orgullo poder trabajar junto a estos destacados vecinos de Campana, quienes realizan un importante aporte para su Ciudad. Tenemos una clara visión de la Ciudad que los vecinos quieren, donde haya una continuidad de obras y de proyectos que la actual gestión ha realizado correctamente, pero donde podamos resolver aquellos temas aún postergados, como la problemática del empleo, las deficiencias en el sistema de salud, la falta de estímulo a los productores y comerciantes locales, y la excesiva carga impositiva que deben afrontar, entre muchas otras cuestiones". El candidato a Intendente se mostró entusiasmado con la articulación entre sus equipos técnicos y los profesionales que acompañan a Axel Kicillof y Alberto Fernández, candidatos a Gobernador y Presidente, respectivamente. "Ellos me transmiten constantemente la importancia que tiene Campana en este nuevo mapa que se constituye desde el 10 de Diciembre, y en donde la reactivación económica de la Provincia y del País va a depender del resurgimiento de nuestra Ciudad. Por eso tenemos la necesidad de seguir creciendo en infraestructura, mejorando los barrios y adaptando a la zona céntrica al nuevo ritmo de ciudad, pero también de impulsar las radicaciones productivas, reactivar el comercio y resolver una a una las necesidades de mis vecinos". Tras las reuniones con los equipos de Salud y Desarrollo Urbano, Romano anticipó la llegada de destacados profesionales que integran los equipos de Fernández y Kicillof, para completar la tarea iniciada en lo local y articular con los proyectos de Nación y Provincia. En este sentido, estarán presentes el Ex Ministro de Salud, Daniel Gollán, Carlos Debani (integrante del equipo de Gines González García, también ex Ministro de Salud); por parte del equipo de Desarrollo Urbano, los especialistas en Hábitat, Arq. Martín Reibel y Rubén Pascolini, entre otros. También se espera la presencia de quien encabeza el equipo de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y de Mercedes Marcó del Pont, Débora Giorgi y Graciela Peñaflor. "Pensamos la Ciudad desde lo regional, y debemos trabajar articuladamente con el próximo Presidente y el futuro Gobernador, además de los municipios vecinos, especialmente Zárate y Escobar, con quienes ya estamos en contacto interesados en trabajar conjuntamente en temas como la disposición de residuos y el transporte, dos áreas de mucha importancia y que influyen en la calidad de vida de los vecinos" concluyó Rubén Romano.

Los profesionales locales trabajarán en conjunto con especialistas de los equipos técnicos de Fernández y Kicillof.





Romano escuchó atento a los profesionales que lo acompañan en los equipos técnicos. Salud y Desarrollo Urbano, dos de las áreas que ya trabajan en proyectos para la Ciudad.



Romano y sus equipos técnicos avanzan en la planificación de proyectos junto a profesionales de Provincia y Nación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: