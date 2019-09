La Corriente Federal de los Trabajadores se reunió con Cristina

Fue este miércoles, en el Instituto Patria. "Producción y Trabajo son los ejes de la Corriente Federal y son compartidos por el Frente de Todos, de eso no hay duda. Fue una excelente y esperanzadora reunión", comentó Carlos Ortega, líder de los empleados de la ANSES. Esta semana los secretarios generales de la Corriente Federal de Trabajadores se reunieron con la candidata a vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. Los representantes sindicales expresaron su respaldo a la fórmula que integra junto a Alberto Fernández, así como la predisposición a desplegar un "compromiso activo" en la campaña que está comenzando con miras a los próximos comicios de octubre. "Fue un encuentro a fondo, en el que Cristina nos indagó sobre las situaciones y diferentes realidades de los gremios que representamos, y también hablamos de las perspectivas de un eventual nuevo gobierno nacional popular. Producción y Trabajo son los ejes de la Corriente Federal y que son compartidos por el Frente de Todos, de eso no hay duda. Fue una excelente y esperanzadora reunión", comentó el campanense Carlos "Toro" Ortega, líder del gremio que nuclea a los empleados de la ANSES. La Corriente Federal de los Trabajadores (CFT) es el espacio sindical más identificado con el kirchnerismo de todos los grupos internos de la CGT y donde pisa fuerte el bancario Sergio Palazzo. Entre otros sindicalistas, también estuvieron presentes, Jorge Kalinger (Sadop), Héctor Amichetti (Gráficos), Carlos Minucci (APSEE), y Fabián Boccella (UPJET), y los diputados nacionales, Walter Correa (Curtidores) y Vanesa Siley (Judiciales). "Cristina coincidió conmigo en la descapita-lización que el gobierno ha cometido con el Fondo de Garantía de Sustenta-bilidad, por ejemplo, prestándole miles de millones a Vidal a tasas ridículas, o inyectándole capitales a un fondo manejado por Nicky Caputto, o enchufándole bonos emitidos sólo para colocarlos en el FGS porque no los hubiese comprado nadie… Todas cuestiones que no han tenido suficiente visibilidad merced a un blindaje mediático que ya no alcanza para sostener a esta gestión. Las cosas están tan mal, que hasta Marcelo Longobardi no tuvo más remedio que hablar mal de Macri el otro día, cuando dio su charla en el auditorio de TenarisSiderca".

La Corriente Federal de los Trabajadores se reunió con Cristina

