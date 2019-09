La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/sep/2019 Opinión:

Un cepo suave para una fuga

La estabilidad del dolar conseguida esta semana costó al Central el 5% del stock de las reservas. Es favorable el giro hacia la administración cambiaria, un camino que no debe abandonarse. En la semana siguiente al anuncio -por DNU, un día domingo- de restricciones para la compra de dólares a personas y empresas, de la obligación a exportadores de liquidar divisas y del impedimento de girar utilidades al exterior a bancos, se vivió un clima enrarecido en "la city porteña", con ahorristas yendo a retirar sus depósitos bancarios en dólares (igual conducta que la semana anterior), mientras que los agro-exportadores no aceleraron su liquidación (pese a que le deben un favor al gobierno por no aumentar la alícuota de retenciones). Los mercados siempre especulan. Con poca calma en los mercados, el Banco Central cambió su estrategia e intervino como un operador más en la compra-venta de billetes. Desde el acuerdo con el Fondo de junio de 2018, sus intervenciones venían siendo pre-anunciadas: a determinada hora/precio vendería una cantidad estipulada de billetes (el FMI autorizaba USD 60 millones diarios) hasta agotar el stock. Pero ese mecanismo es inútil en contextos de crisis ya que resta poder al Central, que siendo el principal oferente en el "mercado de cambios", puede y (siempre) debe controlar el precio del dólar. La flexibilización del acuerdo con el Fondo en cuanto a las pautas de intervención se produjo el pasado viernes 30, y el Central perdió USD -2.000 millones ese día. Entre lunes y martes de esta semana vendió una cantidad similar, para "bajar" a USD -400 millones el miércoles cuando declinó el ritmo de salida de los depósitos bancarios en dólares. Salieron del sistema bancario en promedio el 4% del stock total de depósitos en dólares, por día, entre el pasado viernes y el martes de esta semana. Unos USD -3.000 millones en total que equivalen a 1/5 de las divisas liquidadas por el sector agro-exportador en lo que va del año (USD 15.000 millones). Las reservas del Banco Central cayeron en el mes de agosto por un monto equivalente a un cuarto del stock total en poder del BCRA. Se perdieron USD -14.000 millones en un mes. Son magnitudes críticas que, esperemos, no se repitan en los meses que siguen. Es curioso, las reservas se vieron comprometidas en montos críticos en reiteradas ocasiones (en 11 meses, casi un año de gobierno macrista) justo cuando primó una política de no intervención en el mercado de cambios. Lo mismo ocurrió con el precio del dólar: la devaluación experimentada en el último mes (96% anual) fue la mayor del último quindenio. En la década kirchnerista el Central comprometió reservas por arriba de un 5% del stock en ocho meses, y la devaluación post cepo promedió el 60% anual. Argentina es un país que tiende a generar insuficiencia en la cantidad de dólares que genera vis a vis la que demanda. Esto es un dato histórico hartamente conocido por cualquier argentino. No hay razón para suponer que la desregulación del mercado de cambios modifique ese rasgo estructural. Por el lado financiero, es sabido que el ahorrista argentino compra dólares y tiende a mantener sus ahorros por largo tiempo en moneda extranjera (justamente por temor a venderlos a bajo precio). Así, la estrategia de ofrecer activos rentables en pesos resulta cortoplacista, pues los ahorristas no sueñan ganar 86% en pesos sino en dólares, y están listos para volver a comprar dólares tarde o temprano. La historia mostró pocos casos en que los argentinos se deshicieran de sus dólares de manera más o menos permanente: quizás el más recordado sea el año 2002, cuando tras una hiper-devaluación (240% anual), varios vieron abaratarse el precio en dólares de los inmuebles y se convencieron de gastar sus divisas. Pero la memoria verde persiste. Por el lado real o comercial, se sabe que cuando el país crece aumentan las importaciones, tanto de productos (destinados al consumo o insumos para la expansión del aparato industrial) como de servicios (es el caso del turismo: una importante cantidad e divisas se pierde por viajes y consumo en el exterior de la clase media con algún excedente en el bolsillo). Con más aciertos que fallas, el gobierno kirchne-rista pudo regular la compra de divisas para abastecer esta demanda: vía licencias no automáticas de importación comercial y la implementación de un "dólar turista". El cepo macrista no impide viajes ni transferencias entre cuentas de una misma persona porque el excedente de la clase media se esfumó. Es un cepo liviano que seguramente deba revisar-se. Muchos países aplican control de cambios, sin redundar ello en el desarrollo de mercados paralelos. Son medidas tomadas en contextos normales y críticos, basadas en acuerdos y plazos pre-establecidos.



