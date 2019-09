El ex Ministro de Educación se presenta junto a Gustavo Wansidler a partir de las 18 para reflexionar sobre "Derecho a la Educación, Políticas de Públicas y Desarrollo Local". "La posibilidad de encontrarse con aquellos que diseñaron y ejecutaron políticas educativas no es una posibilidad menor. Creo que se trata de una oportunidad poco frecuente tanto para profesores, como para maestros y estudiantes", señaló María Isabel Fernández, Directora del Instituto 15, sobre la charla organizada por los Coordinadores Institucionales de Políticas Estudiantiles del establecimiento. "Cada vez más jóvenes piensan en ingresar al nivel superior y formarse, lograr un perfil profesional para poder conseguir mejores puestos laborales y un mejor desarrollo de su proyecto de vida. Esto tiene relación directa con la obligatoriedad de la escuela secundaria, un nivel que antes excluía a muchas personas. Por eso la importancia de poder generar dispositivos de acompañamiento en las trayectorias escolares. Alberto Sileoni no solamente fue un Ministro de Educación que trabajó en el desarrollo e implementación de políticas públicas, sino que considera al rol del estado como fundamental en estos temas. En esta charla, su mirada se potencia con la presencia de Gustavo Wansidler, siempre involucrado con el apoyo e implementación de carreras técnicas en clave de desarrollo local, incluyendo diplomaturas para que emprendedores cuenten con formación específica, y desarrollo de diseño curriculares de carreras que, incluso, hoy tenemos en el Instituto 15 tales como Administración Pública, Gestión Cultural y Comunicación Social", concluyó.

Político y educador argentino, Alberto Sileoni se desempeñó como Ministro de Educación de la Argentina entre 2009 y 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández.



Sileoni este lunes en el 15

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: